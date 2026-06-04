聽新聞
0:00 / 0:00
七檔市值型 ETF 創高價 專家建議分批進場布局
台股站上46,000點續創新高，台股ETF大多走揚，規模超過300億元以上的市值型台股ETF中，包括群益台ESG低碳50（00923）、00850、009816、00922、0050、006208及00692等七檔收盤同創新高；以近一月與第2季以來表現來看，又都以00923表現最佳，漲幅分別為22.82%和57.99%。
財富管理專家表示，受到輝達財報表現優異、Computex展商機題材加持，激勵台股續寫新高，也帶領市值型台股ETF連袂走揚。後續來看，隨著AI應用商機拓展，資金不僅布局晶圓代工龍頭，也同步配置於其他AI科技龍頭，因此選股科技含量高、廣納不同AI次領域龍頭的市值型ETF料更能受惠於這波AI多頭行情，以近期表現突出的00923為例，其選股剔除了高碳傳產股，科技股占比高於其他同類型產品，且持有其他AI龍頭股的比重也相對高，在這波全面啟動的AI行情中，表現尤其亮眼。
凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，CSP大廠積極擴大算力建設，國際大廠也陸續發表擴大在台投資談話，台廠持續擴大AI供應鏈版圖，也帶動台灣經濟持續強韌增長，4月出口與外銷訂單表現亮眼，外銷訂單不僅締造年增48.1%佳績，也是連續15個月正成長，刷新同期新高。建議以市值型台股ETF參與台股AI紅利，並採取定期定額分批進場策略，以分散高檔波動分險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。