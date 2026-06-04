聽新聞
0:00 / 0:00

七檔市值型 ETF 創高價 專家建議分批進場布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股站上46,000點續創新高，台股ETF大多走揚，規模超過300億元以上的市值型台股ETF中，包括群益台ESG低碳50、00850、009816、00922、0050、006208及00692等七檔收盤同創新高。ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
台股站上46,000點續創新高，台股ETF大多走揚，規模超過300億元以上的市值型台股ETF中，包括群益台ESG低碳50、00850、009816、00922、0050、006208及00692等七檔收盤同創新高。ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

台股站上46,000點續創新高，台股ETF大多走揚，規模超過300億元以上的市值型台股ETF中，包括群益台ESG低碳50（00923）、00850、009816、00922、0050、006208及00692等七檔收盤同創新高；以近一月與第2季以來表現來看，又都以00923表現最佳，漲幅分別為22.82%和57.99%。

財富管理專家表示，受到輝達財報表現優異、Computex展商機題材加持，激勵台股續寫新高，也帶領市值型台股ETF連袂走揚。後續來看，隨著AI應用商機拓展，資金不僅布局晶圓代工龍頭，也同步配置於其他AI科技龍頭，因此選股科技含量高、廣納不同AI次領域龍頭的市值型ETF料更能受惠於這波AI多頭行情，以近期表現突出的00923為例，其選股剔除了高碳傳產股，科技股占比高於其他同類型產品，且持有其他AI龍頭股的比重也相對高，在這波全面啟動的AI行情中，表現尤其亮眼。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，CSP大廠積極擴大算力建設，國際大廠也陸續發表擴大在台投資談話，台廠持續擴大AI供應鏈版圖，也帶動台灣經濟持續強韌增長，4月出口與外銷訂單表現亮眼，外銷訂單不僅締造年增48.1%佳績，也是連續15個月正成長，刷新同期新高。建議以市值型台股ETF參與台股AI紅利，並採取定期定額分批進場策略，以分散高檔波動分險。

科技股 台股

延伸閱讀

主動式台股ETF 穩穩賺

七檔新兵 報酬率雙位數

台股市值型ETF強勢反攻 六檔4月來交出逾兩成佳績

高息ETF商品 漲勢凌厲

相關新聞

台新AI優息動能 周漲13%

台新AI優息動能（00962）近一周漲13.2%。AI變革為產業成長力持續注入新動能，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，2027年供不應求持續吃緊，中長期將迎來新一波硬投資成長浪潮。

七檔市值型 ETF 創高價 專家建議分批進場布局

台股站上46,000點續創新高，台股ETF大多走揚，規模超過300億元以上的市值型台股ETF中，包括群益台ESG低碳50（00923）、00850、009816、00922、0050、006208及00692等七檔收盤同創新高；以近一月與第2季以來表現來看，又都以00923表現最佳，漲幅分別為22.82%和57.99%。

台股基金十強 強勢上漲

台股昨（3）日再度改寫歷史新高，市場樂觀情緒升溫，指數將朝五萬點大關邁進。

國泰投信總座建議平衡投資組合 張雍川：股六債四降波動

美股及台股再創歷史新高，愈來愈多投資人居高思危。國泰投信昨（3）日指出，債券仍是資產配置不可或缺的防禦核心。投資人可以採取股六債四的策略，對投資組合適時進行再平衡，以降低波動風險。

兆豐新基金 鎖定美國智造

兆豐投信董事長陳佩君指出，目前市場上的美股金融商品，多偏向單一主題、或過度聚焦少數科技巨頭，兆豐美國戰略智造多重資產基金將運用多重資產策略，一舉網羅美國未來十年的科技制霸藍圖，將自6月15日起募集。

全球股市高檔 美股報酬風險比優、長線表現最可期

全球股市今年來頻創新高，市場投資氣氛熱絡，投資人又愛又怕取捨兩難。統計顯示，觀察近十年全球主要股市表現，以美股的報酬風險最高，顯示長期投資效率佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。