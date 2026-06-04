七檔市值型 ETF 創高價 專家建議分批進場布局

台股站上46,000點續創新高，台股ETF大多走揚，規模超過300億元以上的市值型台股ETF中，包括群益台ESG低碳50（00923）、00850、009816、00922、0050、006208及00692等七檔收盤同創新高；以近一月與第2季以來表現來看，又都以00923表現最佳，漲幅分別為22.82%和57.99%。

財富管理專家表示，受到輝達財報表現優異、Computex展商機題材加持，激勵台股續寫新高，也帶領市值型台股ETF連袂走揚。後續來看，隨著AI應用商機拓展，資金不僅布局晶圓代工龍頭，也同步配置於其他AI科技龍頭，因此選股科技含量高、廣納不同AI次領域龍頭的市值型ETF料更能受惠於這波AI多頭行情，以近期表現突出的00923為例，其選股剔除了高碳傳產股，科技股占比高於其他同類型產品，且持有其他AI龍頭股的比重也相對高，在這波全面啟動的AI行情中，表現尤其亮眼。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，CSP大廠積極擴大算力建設，國際大廠也陸續發表擴大在台投資談話，台廠持續擴大AI供應鏈版圖，也帶動台灣經濟持續強韌增長，4月出口與外銷訂單表現亮眼，外銷訂單不僅締造年增48.1%佳績，也是連續15個月正成長，刷新同期新高。建議以市值型台股ETF參與台股AI紅利，並採取定期定額分批進場策略，以分散高檔波動分險。