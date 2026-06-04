國泰投信總座建議平衡投資組合 張雍川：股六債四降波動

美股及台股再創歷史新高，愈來愈多投資人居高思危。國泰投信昨（3）日指出，債券仍是資產配置不可或缺的防禦核心。投資人可以採取股六債四的策略，對投資組合適時進行再平衡，以降低波動風險。

國泰投信總經理張雍川指出，對一般投資人來說，持有直投債門檻較高，並且要隨時依據市場環境做調整非常困難，尤其是非美市場的債券更難取得。在不同景氣循環、利率環境下，每年都有不同種類的債券勝出，因此多元債基金近年來成為債券型產品的主流。

張雍川表示，受地緣政治與能源成本波動影響，通貨膨脹黏著度居高不下。市場預期，美國聯準會（Fed）今年恐怕不會降息。不過，這也讓各類債券殖利率維持在相對高點，存債領息更有吸引力。

面對瞬息萬變的總經環境，一般投資人難以精準判斷進場時機與債種搭配，國泰投信在15日將開始募集國泰環球策略收益債券基金，由專業經理人主動操作並靈活配置五大債種，捕捉多元市場情境的債市輪動機會。

國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸表示，對債券的想像若只有美債，已不足應對目前市場波動，此時應擴大投資視野至多元債種靈活搭配，如投等債、非投等債、新興市場債、可轉換公司債及證券化商品等。

國泰環球策略收益債券基金引進國泰投研團隊自主研發的「MRM總體周期模型，深度剖析市場景氣周期與信貸環境等多元總經指標，精準定位當前市場狀態，進而協助經理人研判基金持有債種比例與進場時機。

蔡宗岸舉例，在牛市時，由於可轉債與股市連動性高，操作上會提高可轉債比重，投資人有望享受債息，並參與股市上漲；若市場出現衰退或不確定事件，就提高投等債比例，搭配政府擔保不動產抵押貸款證券（MBS）、資產擔保證券（ABS）等證券化商品，降低資產波動。