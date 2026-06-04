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兆豐新基金 鎖定美國智造

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

兆豐投信董事長陳佩君指出，目前市場上的美股金融商品，多偏向單一主題、或過度聚焦少數科技巨頭，兆豐美國戰略智造多重資產基金將運用多重資產策略，一舉網羅美國未來十年的科技制霸藍圖，將自6月15日起募集。

陳佩君特別強調，基金經理人李長昇操作的兆豐中國內需A股基金，過去一年截至5月底，績效高達154.1%，是滬深300指數的近六倍之多。相信以李長昇由上而下的總經戰略視野，能夠精選出真正掌握核心硬實力、擁有長期政策護航的黑馬企業。

李長昇指出，過去，投資人習慣以財報數據或財測超標幅度，作為評估企業競爭力的重點指標。

然而，在政策主導的新經濟時代，若企業缺乏核心關鍵技術與國家政策支持，極易在地緣政治或國際競爭中面臨邊緣化風險。

因此，基金站在政策的制高點，全面聚焦符合美國國家制霸之路的重點戰略產業，

此外，基金從源頭深度梳理美國白宮科技政策辦公室發布的18項關鍵與新興技術領域，去蕪存菁並整合出兼具防禦與爆發力的四大戰略智造資產：算力霸權、能源獨立與核電、金融主權以及國防航太與資源。

搭配突破傳統的「企業戰略重要性評估模型」，從「企業不可替代性」、「技術壁壘」與「供應鏈風險管理」等多維度指標，深度評估企業是否真正坐擁國家級政策優勢地位。

回顧2001年至2025年間，美股大型股（以標普500指數為例）未含息的累積報酬率為418.5%；然而，同期間標普中型400指數的累積報酬率則達539.6%，相對於大型股更具優勢。

美股 兆豐 美國

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