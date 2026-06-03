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全球股市高檔 美股報酬風險比優、長線表現最可期

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
統計顯示，觀察近十年全球主要股市表現，以美股的報酬風險最高，顯示長期投資效率佳。（路透）
統計顯示，觀察近十年全球主要股市表現，以美股的報酬風險最高，顯示長期投資效率佳。（路透）

全球股市今年來頻創新高，市場投資氣氛熱絡，投資人又愛又怕取捨兩難。統計顯示，觀察近十年全球主要股市表現，以美股的報酬風險最高，顯示長期投資效率佳。

法人指出，想要長期穩健投資，美股S&P 500 ETF是最佳利器，涵蓋11大產業中各有耳熟能詳的優質龍頭企業，也都各擁利基與相關投資契機。如果現階段布局，將有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益投信美股ETF研究團隊表示，統計近十年全球主要股市表現，全球股市、歐股、日股、新興股、美股的報酬風險比分別是0.75、0.39、0.59、0.42、0.79，美股的報酬風險明顯高於其他股市。報酬風險比代表投資者每承擔 1 單位的潛在虧損風險，能換取多少單位的潛在獲利，數值愈高愈好。

群益投信指出，近十年全球經歷新冠肺炎、俄烏戰爭等，美股S&P 500指數展現出強勁的修復能力與長期上升趨勢，代表在股市動盪時，兼顧較強「防禦力」、「恢復力」與「爆發力」，是穩健型投資人的最佳選擇投資利器。

群益標普500（009823）經理人謝明志表示，全球規模前五大ETF中，有三檔追蹤S&P 500指數，資金占比逾五成，顯示S&P 500指數在全球資產配置中的頂級地位。

謝明志指出，整體而言，美股下半年平均表現都不錯，平均漲幅都有約一成以上，勝率也都有八成以上。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續。

美股 指數 日股

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