鎖定美國戰略智造…兆豐美國戰略智造多重資產基金 6月15日起強勢募集

台灣投資人前進美股的入門磚通常是以美國大型龍頭為主，然而在海外交易市場中，正加速崛起不少兼具「高潛力」與「高成長性」的中型企業，成為不容忽視的投資新藍海。隨著美國白宮科技政策辦公室發布「關鍵和新興技術清單」，精準點名攸關國家安全的18個戰略技術領域，這不僅是官方政策的風向球，更是龐大資金的指引羅盤！而在國家級政策與資金的全力扶植下，市場正高度期待，誰能成為下一個受惠於國家戰略而崛起的「英特爾潛力級巨星」。

兆豐投信推出兆豐美國戰略智造多重資產基金全面網羅聚焦於四大頂尖戰略智造資產：

一、算力霸權——科技制空權，AI是新時代的核武器，有算力即掌握未來。 二、能源獨立與核電——電力即國力，美國重啟核能以支援龐大運算需求。 三、金融主權——數位金融領導力，將數位資產戰略化，以鞏固美元主導權。 四、國防航太與資源——國家安全硬實力，掌握航太與資源，在地緣競爭掌握戰略主動權。

相較於目前市場上偏向單一主題、或過度聚焦少數科技巨頭的金融商品，兆豐美國戰略智造多重資產基金為投資人打破配置盲點，提供具前瞻性的資產新選項。投資人只需透過這檔基金，就能運用多重資產策略，一舉網羅美國未來十年的科技制霸藍圖。

亮點一：投資不再只看 EPS 要看企業在國家戰略的座標位置

過去，投資人習慣以財報數據或財測超標幅度，作為評估企業競爭力的重點指標。然而，在政策主導的新經濟時代，傳統指標已出現盲點——高EPS並不等同於實質高潛力，若企業缺乏核心關鍵技術與國家政策支持，極易在地緣政治或國際競爭中面臨邊緣化風險。因此，兆豐美國戰略智造多重資產基金打破傳統選股框架、站在政策的制高點，全面聚焦符合美國國家制霸之路的重點戰略產業，精選出真正掌握核心硬實力、擁有長期政策護航的黑馬企業。

亮點二：獨創「企業戰略重要性評估模型」 層層篩選國家級政策護城河

該基金秉持由上而下（Top-Down）的總經戰略視野，從源頭深度梳理美國白宮科技政策辦公室發布的18項關鍵與新興技術領域，去蕪存菁並整合出兼具防禦與爆發力的四大戰略智造資產。搭配突破傳統的企業戰略重要性評估模型，從「企業不可替代性」、「技術壁壘」與「供應鏈風險管理」等多維度指標，深度評估企業是否真正坐擁國家級政策優勢地位。用高標準篩選機制，精準剔除缺乏核心競爭力的跟風企業，真正落實「站在政策制高點」的投資哲學，為投資人牢牢鎖定最純正的美國戰略智造核心資產。

亮點三：掌握中型股隱形強勁表現 精準卡位政策補貼

多數投資人前進美股只盯著科技巨頭，卻往往忽略中型股更具爆發力的強勁表現！回顧2001年至2025年間，美股大型股（以標普500指數為例）未含息的累積報酬率為418.5%；然而，同期間標普中型400指數的累積報酬率則達539.6%，相對於大型股更具優勢。

兆豐美國戰略智造多重資產基金經理人李長昇明確指出，美國中型股具備兩大核心優勢，目前正是不可錯過的資產配置甜蜜點：一、聚焦本土商機：中型股營運高度專注於美國國內，能最直接地受惠於「製造業回流」的美國本土復興商機。二、卡位政策精準補貼：中型股是晶片法案、聯邦能源補貼政策下最精準的受惠對象。在政策資金與在地化生產的雙重引擎驅動下，中型股未來長期獲利成長力道，可能比大型股更具想像空間。