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兆豐美國戰略智造多重資產基金 6月15日起強勢募集

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
兆豐美國戰略智造多重資產基金經理人李長昇。記者王奐敏／攝影
兆豐美國戰略智造多重資產基金經理人李長昇。記者王奐敏／攝影

台灣投資人前進美股的入門磚通常是以美國大型龍頭為主，然而在海外交易市場中，正加速崛起不少兼具「高潛力」與「高成長性」的中型企業，成為不容忽視的投資新藍海。隨著美國白宮科技政策辦公室發布「關鍵和新興技術清單」，精準點名攸關國家安全的18個戰略技術領域，這不僅是官方政策的風向球，更是龐大資金的指引羅盤！而在國家級政策與資金的全力扶植下，市場正高度期待，誰能成為下一個受惠於國家戰略而崛起的「英特爾潛力級巨星」？

在國家戰略的全力護航下，這些關鍵產業不僅構築了強大的技術壁壘，更迎來長期持續的政策扶植力道，是投資人布局美國前瞻性資產不容錯過的選擇。兆豐投信精準捕捉此一史詩級的機會，掌握最具爆發力且受惠於國家級制霸政策的潛力產業，順勢推出「兆豐美國戰略智造多重資產基金」，全面網羅聚焦於四大頂尖戰略智造資產，包括算力霸權、能源獨立與核電、金融主權，以及國防航太與資源。

相較於目前市場上偏向單一主題、或過度聚焦少數科技巨頭的金融商品，「兆豐美國戰略智造多重資產基金」為投資人打破配置盲點，提供具前瞻性的資產新選項。投資人只需透過這檔基金，就能運用多重資產策略，一舉網羅美國未來十年的科技制霸藍圖。

兆豐 美國 英特爾

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