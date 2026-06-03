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布局新興股債 機會來臨

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

全球資金尋求多元化布局，非美元資產投資機會多。過去新興市場常被貼上「波動大」的投資標籤，法人指出，近年來新興市場已有明顯結構性轉型，市場波動度已逐步收斂至與成熟市場相當，股債都有布局機會。

富蘭克林投顧分析，新興市場投資標的已轉向具全球競爭力的產業領導企業。新興市場企業公司治理與資本紀律明顯改善，獲利成長動能回溫，股東權益報酬率提升，投資吸引力大幅上揚。

AI趨勢更嘉惠新興市場。貝萊德智庫指出，AI基礎建設持續進行，看好支撐AI擴張的實體基礎建設與相關設備，例如半導體、電力及資料中心等資產。不論最終市場格局如何演變，這些領域都能受惠。

從資產配置的角度來看，在新興市場方面，貝萊德看好亞洲的生產關鍵AI零組件國家，以及拉丁美洲的能源與原物料出口國；在債券方面，貝萊德維持加碼新興市場強勢貨幣債券，因為偏重拉丁美洲大宗商品出口國（如巴西），在中東供應緊縮的情境下可望受惠。

富蘭克林投顧指出，新興債市受惠於多數新興國家財政體質轉佳、外匯存底充足，實質利率又具競爭力，且全球去美元資產化趨勢才起步，都有利於吸引更多資金回流。在投資人追求收益與分散配置背景下，新興債市成為重要收益來源。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人賽加爾表示，在當前中東局勢影響下，短期內美元可能因避險需求而吸引資金，但美國聯準會（Fed）仍可能進一步降息而多數其他成熟市場暫停行動，美元走弱的中期趨勢仍然成立，有利資金持續轉向非美元資產。

賽加爾分析，資金轉向新興市場資產，除了利差因素外，也反映新興市場通貨膨脹受控且降息循環啟動、財政與外匯體質強健的優勢，總體環境與企業結構因素正處於近十年最有利的情勢，在全球經濟所扮演角色的重要性顯著提升。

布局 新興市場 基礎建設

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主題式產業型 領風騷

AI需求帶動科技相關類股股價噴發，今（2026）年以來至5月底，在已有六檔台股主題式／產業型ETF漲幅超過100%。投信法人認為，這波AI帶頭的多頭格局方興未艾，短線若遇震盪可積極進場布局。

台股基金 97%漲贏大盤

今年來，台股加權指數急漲逾五成，在全球主要股市中名列前茅。台股共同基金績效更是優異，不但97%打敗大盤，且多達37檔基金交出翻倍的報酬率。

40檔台股商品 同步登高

台股高檔震盪，昨（2）日盤中上沖下洗近千點，不過收盤再創新高，台股ETF績效也水漲船高。統計88檔台股ETF，共有40檔昨天同步寫下收盤新高。

七檔新兵 報酬率雙位數

隨著科技業重頭戲COMPUTEX 2026登場，AI應用與供應鏈前景持續升溫，帶動台股相關族群股價，統計今年前五月，已有22檔ETF新兵掛牌。包括主動群益美國增長（00997A）、凱基台灣TOP50、主動兆豐台灣豐收等七檔，5月都繳出雙位數報酬。

跨區域多元配置 利多

台股強勢上攻，不僅指數頻刷歷史新高，市值更站上全球前五大，帶動台股基金成為市場焦點。不過，強勢行情並不只集中在台股，還有區域型基金、科技創新主題基金，以及多元配置基金三大族群也表現突出，法人建議投資可以跨區域多元配置。

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