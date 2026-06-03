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40檔台股商品 同步登高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股高檔震盪，昨（2）日盤中上沖下洗近千點，不過收盤再創新高，台股ETF績效也水漲船高。統計88檔台股ETF，共有40檔昨天同步寫下收盤新高。

群益臺灣加權正2ETF經理人洪祥益表示，台股表現強勢，頻創歷史新高，市場投資氣氛持續熱絡。後續來看，受惠於AI帶動產業結構性成長，台灣外銷訂單和GDP皆有上修，企業獲利成長率也可望在今年繳出雙位數佳績，對於台股後市表現仍正向看待。台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，凸顯AI商機成長趨勢不減，因此投資首要焦點，仍應放在AI相關科技產業及其供應鏈。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，AI加速變革，為產業成長力持續注入新動能，Open Claw的AI Agent不只是對話，更像貼身助理，能自行規劃步驟、呼叫其他工具並完成多項步驟。Claude Cowork Dispatch稍早公布新功能，用戶可以透過手機交辦「數位員工」，把家裡電腦內的資料取出和整理成報告。

兩款AI Agent引起市場高度關注。AI Agent背後仍是仰賴CSP的算力，由於通用型晶片供不應求，客製化晶片的機會就此浮現，為IC設計業者帶來新的商機，也是近期該族群持續強攻的主因。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊指出，四大CSP廠資本支出持續增加，但增速仍然趕不上AI GPU價格，除了向輝達、AMD購買AI晶片之外，也陸續自行開發AI 訓練和推論晶片。隨著換代往更先進的製程開發，推動了ASIC需求。台灣ASIC廠在積極投入研發之下，市占已接近30%。

由於今年AI將進入商轉收成期，AI外溢效益逐漸顯現，群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹認為，展望後市，AI需求強勁驅動台股企業盈餘持續上修，將成為推升台股走高的動能。此外，台灣內資資金動能充沛，也是台股成長重要支撐，因此對台股維持偏多看法。

台股 績效

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主題式產業型 領風騷

AI需求帶動科技相關類股股價噴發，今（2026）年以來至5月底，在已有六檔台股主題式／產業型ETF漲幅超過100%。投信法人認為，這波AI帶頭的多頭格局方興未艾，短線若遇震盪可積極進場布局。

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40檔台股商品 同步登高

台股高檔震盪，昨（2）日盤中上沖下洗近千點，不過收盤再創新高，台股ETF績效也水漲船高。統計88檔台股ETF，共有40檔昨天同步寫下收盤新高。

七檔新兵 報酬率雙位數

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跨區域多元配置 利多

台股強勢上攻，不僅指數頻刷歷史新高，市值更站上全球前五大，帶動台股基金成為市場焦點。不過，強勢行情並不只集中在台股，還有區域型基金、科技創新主題基金，以及多元配置基金三大族群也表現突出，法人建議投資可以跨區域多元配置。

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