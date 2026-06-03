主題式產業型 領風騷

AI需求帶動科技相關類股股價噴發，今（2026）年以來至5月底，在已有六檔台股主題式／產業型ETF漲幅超過100%。投信法人認為，這波AI帶頭的多頭格局方興未艾，短線若遇震盪可積極進場布局。

野村臺灣新科技50ETF（00935）經理人林怡君表示，2025下半年亞洲市場崛起且突飛猛進，資金重視「AI瓶頸」帶來的挑戰與投資機會。台灣最大優勢在於具備先進製程、散熱、CCL／PCB等多元AI受惠題材，相比歐美與亞洲其他市場僅受惠少數或單一題材，台灣已在AI浪潮占據絕佳位置。

受惠這波AI商機，台股科技大廠營收成長大進補，股價表現也呈現百花齊放且輪流領漲，相關科技型ETF績效表現也水漲船高，紅光滿面。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，AI加速變革持續為產業成長力持續注入新動能。近期最熱門的AI Agent背後仍是仰賴CSP的算力，由於通用型晶片（Nvidia的GPU）供不應求，客製化晶片的機會就此浮現，為IC設計業者帶來新的爆發性商機，這也是台股盤面上相關族群持續強攻的主因。

野村投信投資策略部副總樓克望指出，全球AI巨頭龐大的資本支出，最終都將轉化為相關供應鏈的訂單、營收及盈餘，而台灣正是AI供應鏈的重心，投資價值已不可同日而語。

主計總處在5月29日公布預估指出，今年台灣出口可望成長40％，創半世紀最高，加以股市熱絡提振民間消費，今年經濟成長率上修至9.64％，為近16年新高。野村投信追蹤的412檔股票，預估2026年每股稅後盈餘（EPS）年增率為50%，較4月的44%進一步上修。因此，台股多頭格局是「有基之彈」。只要AI投資循環仍在上升階段，台灣AI鏈將持續受惠，遇拉回是加碼時點。