快訊

今熱飆39度極端高溫 吳德榮：梅雨滯留鋒+西南季風漸成形 周五起變天

魯比歐：美對台政策未因川習會改變 140億美元軍售評估中

聽新聞
0:00 / 0:00

主題式產業型 領風騷

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

AI需求帶動科技相關類股股價噴發，今（2026）年以來至5月底，在已有六檔台股主題式／產業型ETF漲幅超過100%。投信法人認為，這波AI帶頭的多頭格局方興未艾，短線若遇震盪可積極進場布局。

野村臺灣新科技50ETF（00935）經理人林怡君表示，2025下半年亞洲市場崛起且突飛猛進，資金重視「AI瓶頸」帶來的挑戰與投資機會。台灣最大優勢在於具備先進製程、散熱、CCL／PCB等多元AI受惠題材，相比歐美與亞洲其他市場僅受惠少數或單一題材，台灣已在AI浪潮占據絕佳位置。

受惠這波AI商機，台股科技大廠營收成長大進補，股價表現也呈現百花齊放且輪流領漲，相關科技型ETF績效表現也水漲船高，紅光滿面。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，AI加速變革持續為產業成長力持續注入新動能。近期最熱門的AI Agent背後仍是仰賴CSP的算力，由於通用型晶片（Nvidia的GPU）供不應求，客製化晶片的機會就此浮現，為IC設計業者帶來新的爆發性商機，這也是台股盤面上相關族群持續強攻的主因。

野村投信投資策略部副總樓克望指出，全球AI巨頭龐大的資本支出，最終都將轉化為相關供應鏈的訂單、營收及盈餘，而台灣正是AI供應鏈的重心，投資價值已不可同日而語。

主計總處在5月29日公布預估指出，今年台灣出口可望成長40％，創半世紀最高，加以股市熱絡提振民間消費，今年經濟成長率上修至9.64％，為近16年新高。野村投信追蹤的412檔股票，預估2026年每股稅後盈餘（EPS）年增率為50%，較4月的44%進一步上修。因此，台股多頭格局是「有基之彈」。只要AI投資循環仍在上升階段，台灣AI鏈將持續受惠，遇拉回是加碼時點。

林怡君 營收 台股

延伸閱讀

台股市值型ETF強勢反攻 六檔4月來交出逾兩成佳績

台股強攻4萬5關卡含發ETF續衝鋒 這幾檔半導體ETF漲幅優於大盤

主動式台股ETF 穩穩賺

台股主動式 ETF 搶鏡 前四強今年來漲幅逾80% 00994A、00981A本月除息

相關新聞

布局新興股債 機會來臨

全球資金尋求多元化布局，非美元資產投資機會多。過去新興市場常被貼上「波動大」的投資標籤，法人指出，近年來新興市場已有明顯結構性轉型，市場波動度已逐步收斂至與成熟市場相當，股債都有布局機會。

主題式產業型 領風騷

AI需求帶動科技相關類股股價噴發，今（2026）年以來至5月底，在已有六檔台股主題式／產業型ETF漲幅超過100%。投信法人認為，這波AI帶頭的多頭格局方興未艾，短線若遇震盪可積極進場布局。

台股基金 97%漲贏大盤

今年來，台股加權指數急漲逾五成，在全球主要股市中名列前茅。台股共同基金績效更是優異，不但97%打敗大盤，且多達37檔基金交出翻倍的報酬率。

40檔台股商品 同步登高

台股高檔震盪，昨（2）日盤中上沖下洗近千點，不過收盤再創新高，台股ETF績效也水漲船高。統計88檔台股ETF，共有40檔昨天同步寫下收盤新高。

七檔新兵 報酬率雙位數

隨著科技業重頭戲COMPUTEX 2026登場，AI應用與供應鏈前景持續升溫，帶動台股相關族群股價，統計今年前五月，已有22檔ETF新兵掛牌。包括主動群益美國增長（00997A）、凱基台灣TOP50、主動兆豐台灣豐收等七檔，5月都繳出雙位數報酬。

跨區域多元配置 利多

台股強勢上攻，不僅指數頻刷歷史新高，市值更站上全球前五大，帶動台股基金成為市場焦點。不過，強勢行情並不只集中在台股，還有區域型基金、科技創新主題基金，以及多元配置基金三大族群也表現突出，法人建議投資可以跨區域多元配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。