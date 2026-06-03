七檔新兵 報酬率雙位數

隨著科技業重頭戲COMPUTEX 2026登場，AI應用與供應鏈前景持續升溫，帶動台股相關族群股價，統計今年前五月，已有22檔ETF新兵掛牌。包括主動群益美國增長（00997A）、凱基台灣TOP50、主動兆豐台灣豐收等七檔，5月都繳出雙位數報酬。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，台灣主導全球AI伺服器93%產能，加上台灣科技硬體供應鏈掌握資本壁壘、高密度網絡、逆全球化趨勢等三大優勢，造就台廠成為AI工業革命最核心受惠者。反映在總體經濟面上，台灣GDP成長持續上修，預期明後年仍處於長期趨勢上，最新公布的外銷訂單動向、半導體設備進口、開工面積等主要領先指標也持續上揚，顯示台灣經濟成長持續穩健。

隨全球CSP大廠積極投入算力建設，國際大廠加碼在台布局，台股企業獲利可望獲得挹注，台股成長動能具基本面支撐，資金配置建議聚焦具備實質訂單、能見度與技術護城河的半導體及AI供應鏈。例如先進封裝、客製化晶片領導廠商；受惠終端供需結構好轉的記憶體及被動元件族群也具配置價值。惟台股持續創高，高檔波動欲小不易，操作上建議摒棄追逐短期題材，改以市值型ETF核心配置，以控管波動風險。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，美國企業財報表現優於市場預期，大型科技股財報也顯示AI需求上修，訂單能見度高有助帶動營收及獲利成長，而AI應用的拓展，也可望進一步擴散至其他產業。基於美國經濟保有韌性，企業獲利有望延續強勁增長，市場共識預期S&P500企業第1季的EPS成長率將保持雙位數水準，也樂觀預期後續季度的獲利成長有望加速，且獲利改善的情況並非限定於單一產業，而是產業廣度有所提升，對於美股中長期表現仍正向看待。

吳承恕指出，美股在生技醫療、國防航太、金融科技等領域各擁利基與商機，在資金輪動配置中，主動式美股ETF具靈活選股優勢，能因應市況與企業獲利表現及時調整持股，有助掌握美股行情。