台股基金 97%漲贏大盤

今年來，台股加權指數急漲逾五成，在全球主要股市中名列前茅。台股共同基金績效更是優異，不但97%打敗大盤，且多達37檔基金交出翻倍的報酬率。

理柏（Lipper）統計，今年前五個月，133檔台股基金平均大漲90.3%，只有四檔基金落後大盤，主要為偏重傳產及強調收益的基金。如果將時間拉長到一年，則幾乎都交出100%以上的漲幅，平均大漲212%，甚至有漲幅超過300%的基金。

今年以來，以元大新主流基金漲幅最凌厲，狂漲138.9%。施羅德台灣樂活中小基金以136.9%的漲幅緊追其後，全都擊敗四檔2倍槓桿ETF同期間約130%的漲幅。

另外，元大經貿基金、統一中小基金、摩根新興科技基金、元大多多基金的漲幅都超過120%，統一龍馬基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、元大卓越基金、元大2001基金的漲幅則都超過110%。

同期間，原型台股ETF以兆豐台灣晶圓製造（00913）上漲117%（含息）最強，其次如台新臺灣IC設計、野村臺灣新科技50的漲幅也有110%以上，富邦台灣半導體、中信上櫃ESG 50、群益半導體收益的報酬率則都超過100%。

翻開這些基金/ETF的投資組合可以發現，今年來出色的ETF主要由半導體族群領漲，績效傑出的台股基金不但靈活布局半導體股及零組件股，還提早布局漲翻天的高價中小型股。

拉長時間來看，一年來，仍以元大新主流基金大漲319.2%最強，緊接著是街口中小型基金的306.3%。另外，街口台灣基金、野村台灣運籌基金、野村鴻運基金、安聯台灣科技基金、元大多多基金、統一中小基金的漲幅都超過290%。

特別的是，共同基金的單一持股比重依規定不能超過一成，但絕大多數的台股共同基金仍然交出優秀成績單，顯見主動選股能力的重要。以權王台積電來說，在一些基金的比重不到5%，甚至不在前十大持股名單中。

中小型股基金及上櫃ETF表現優，施羅德樂活中小基金經理人柯鴻旼指出，自2025年全球關稅政策實施以來，上市櫃與中小型相關指數已不再只是權值股的陪襯。台股的成長動能不再集中於少數權值股，而是隨著 AI應用從基礎建設端向各類終端需求擴散，帶動多個產業環節同步成長。