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跨區域多元配置 利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股強勢上攻，不僅指數頻刷歷史新高，市值更站上全球前五大，帶動台股基金成為市場焦點。不過，強勢行情並不只集中在台股，還有區域型基金、科技創新主題基金，以及多元配置基金三大族群也表現突出，法人建議投資可以跨區域多元配置。

觀察今年以來績效表現佳的基金，排除台灣股票及台灣中小型股票基金後，再篩選投資台股比重低於兩成的基金。結果發現，表現領先基金高度集中於亞洲區域相關、科技主題類及平衡、多重資產、入息型基金三大方向。鉅亨買基金總經理張榮仁表示，這也代表今年的強勢行情並非單一市場獨撐，而是已擴散至不同區域與主題，投資機會正同步擴大。

MFS全盛股票團隊投資組合經理Sanjay Natarajan表示，全球科技投資的趨勢變化也為新興市場提供新的成長契機。隨著AI相關投資快速擴張，市場焦點不再局限於美國大型科技公司，而是逐漸延伸至供應鏈各環節，包括半導體製造、電子零組件及相關製造服務等領域，而這些產業正是許多新興市場的重要優勢所在。此一趨勢不僅強化新興市場在全球產業鏈中的角色，也提供更多元的投資機會。

張榮仁指出，今年亞洲市場受惠景氣回穩與區域資金輪動，整體投資氛圍明顯升溫。相較集中押注單一市場，亞洲相關基金涵蓋亞太、大中華與日本市場，可透過跨區域配置，同步掌握不同市場的產業優勢與輪動節奏。

此外，多重資產與入息型基金近年投資策略愈趨靈活，已不同於過去偏保守的固定比例配置。

從實際持股來看，不少基金積極布局AI、科技供應鏈及成長型股票，同時搭配債券或收益型資產控制波動，在追求報酬與穩定間取得平衡。

對希望降低市場震盪影響、又不願錯過成長題材的投資人而言，是更具彈性的選擇。

新興市場 股票

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主題式產業型 領風騷

AI需求帶動科技相關類股股價噴發，今（2026）年以來至5月底，在已有六檔台股主題式／產業型ETF漲幅超過100%。投信法人認為，這波AI帶頭的多頭格局方興未艾，短線若遇震盪可積極進場布局。

台股基金 97%漲贏大盤

今年來，台股加權指數急漲逾五成，在全球主要股市中名列前茅。台股共同基金績效更是優異，不但97%打敗大盤，且多達37檔基金交出翻倍的報酬率。

40檔台股商品 同步登高

台股高檔震盪，昨（2）日盤中上沖下洗近千點，不過收盤再創新高，台股ETF績效也水漲船高。統計88檔台股ETF，共有40檔昨天同步寫下收盤新高。

七檔新兵 報酬率雙位數

隨著科技業重頭戲COMPUTEX 2026登場，AI應用與供應鏈前景持續升溫，帶動台股相關族群股價，統計今年前五月，已有22檔ETF新兵掛牌。包括主動群益美國增長（00997A）、凱基台灣TOP50、主動兆豐台灣豐收等七檔，5月都繳出雙位數報酬。

跨區域多元配置 利多

台股強勢上攻，不僅指數頻刷歷史新高，市值更站上全球前五大，帶動台股基金成為市場焦點。不過，強勢行情並不只集中在台股，還有區域型基金、科技創新主題基金，以及多元配置基金三大族群也表現突出，法人建議投資可以跨區域多元配置。

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