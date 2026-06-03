跨國股票基金紅不讓 五檔商品報酬逾100%最亮眼

AI熱爆帶動投信發行各類跨國股票型基金規模水漲船高，突破百億元檔數達20檔再創新高，其中更有多檔績效今年來翻倍，成為領跑市場多頭的基金代表。

統計投信發行各類型的跨國股票型基金，規模突破新台幣百億元檔數來到20檔，較去年底的13檔再增加七檔，總規模更從2,359.7億元擴增至3,483.5億元，增幅達47.6%。

其中復華全球物聯網科技、復華亞太神龍科技、復華全球大趨勢、復華華人世紀及統一全球新科技等五檔基金，今年來累積報酬率超過100%最為亮眼，表現比MSCI世界指數、資訊科技指數等全球股市指標的11.5%、26.9%還要突出，且上述五檔基金今年來規模增幅皆超過七成以上。

進一步觀察其投資組合，主要都是以受惠AI趨勢的資訊科技類股為主，投資範圍集中位處關鍵供應鏈地位的美、台、日、韓四大市場，藉由經理人及投研團隊主動選股操作，創造超額投資報酬機會。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，隨AI技術成熟進入商業化，持續驅動科技產業多頭循環，有鑑於AI還在高速成長階段，現階段布局主要以需求明確的硬體類股為核心配置，如AI晶片、記憶體等。此外，看好AI生態系形成、應用步入商業化帶來的投資機會。

復華華人世紀基金經理人胡家菱指出，產業基本面利多有利維繫目前股市漲勢，預估企業增長趨勢將延續至2027年，其中具科技創新導向、企業獲利增長強勁、資金持續流入的市場，仍是掌握全球股市投資機會的主軸，若遇市場震盪建議可採分批或定時定額等投資方法布局。

瀚亞投信表示，AI發展已進入加速階段，隨著架構推動應用、模型與基礎設施整合，帶動從晶片到運算資源的全面需求提升，進一步鞏固半導體與硬體設備的核心地位。在此趨勢下，市場預估科技股未來兩年獲利成長顯著優於大盤，成為資金配置重心。瀚亞美國高科技基金策略亦聚焦於AI供應鏈核心環節，特別是半導體與高效能運算相關領域，同時透過產業分散與動態調整，掌握結構性成長機會並降低波動風險。