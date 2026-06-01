固定收益型 資金湧進

美伊可望延長停火利多，推動全球各債市普遍揚升。過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額165.2億美元，且各類債市全面獲資金淨流入，主要為美國債市獲53.8億美元資金淨流入，亞洲與歐洲債市分別獲26.8億與5.2億美元淨流入。依債券品質分類，投資等級債、非投資等級債分別獲102.8億、13.1億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，過去數十年間，新興國家的貨幣與財政政策顯著改善，包括採行通膨目標制、財政紀律規則，及建立獨立的中央銀行體系，穩健且具可信度的政策方向加上制度建構的持續推進，提升了市場對其政策的公信力，因此，不論面對新冠疫情、俄烏戰爭或聯準會升息，新興國家強韌表現便是其改革有成的最好印證。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，美伊局勢降溫使油價回落，市場對債市的悲觀情緒也降溫，美國10年期公債殖利率上周走低12個基準點，收在4.45%。

就資金面，謝佳伶表示，近期投資級債反彈資金淨流入略為減緩；受惠於殖利率壓力獲紓解，風險債反彈，美伊談判消息持續牽動風險債表現；整體來看，利差維持低位、企業資產負債表穩健，以及經濟展現韌性及股市反彈支撐，有望持續為風險債市場提供有利環境。

她分析，投資人謹慎看待高油價對通膨、經濟前景的潛在影響，推動美、日長天期公債殖利率觸及多年高點。受到短線上投資人聚焦於高油價所引發的通膨風險，也讓非投資級債殖利率出現波動。預期在企業投資、消費支出（受惠於減稅與退稅）、監管放寬、能源與國防開支，以及信貸擴張，都將支撐實質GDP成長。