快訊

威力彩又槓上看7.7億！端午節前3生肖有偏財運 龍吃完肉粽再下注

南投不良舍監伸狼爪兩度夜襲國中生「抓鳥」 基於1原因判緩刑

上班快改道！國1南向高科路段大貨車撞護欄 回堵5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

電力、關鍵資源 投資亮點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

AI趨勢持續，推升科技股走強，帶動台股及美股相關基金表現勝出。法人指出，AI商機不只局限於科技股。投資人如果滿手台股及美股科技基金，可以擴大投資標的，布局電力基建、關鍵資源、亞股、多重資產等，以掌握更多投資機會並分散風險。

基富通證券統計，今年以來，新開戶的基金投資人偏好具有成長題材的基金，例如台股基金、科技基金、美股基金或台股ETF連結型基金，一方面反映投資人對AI、半導體等創新科技趨勢的信心，一方面也代表首投族通常先從自己熟悉的市場著手，較有安全感。

去年市場對AI資本支出的變現能力仍有疑慮，但今年市場氣氛轉變。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，2026年各雲端服務供應商（CSP）的資本支出將衝高達6,000-7,000 億美元，2027年更預期突破1兆美元。每單位詞元（token）的運算成本每年以60-70%的速度高速下降， AI資本支出正快速轉化為實質獲利，豐厚的回報期即將到來。

蘇皓毅分析，AI基礎建設的競賽已進入新戰場，這股浪潮迄今仍無減速跡象。

科技股 半導體 題材

延伸閱讀

台股基金績效 衝出新榮景

台股基金之外還有黑馬 分散布局首選三大類基金

基金特蒐／美股基金 多頭不退燒

七檔新基金 6月開募

相關新聞

受惠 AI 鏈利多 亞股雙雄超風光 韓股今年來漲102%奪冠 台股54%居次

台股昨（1）日站上45,000點，漲幅1.35%；韓國綜合指數收盤8,788點，上漲3.68%；台灣及韓國是今年亞洲主要股市雙強，韓股今年漲幅達102%表現最強，台股則上漲54%。

日股基金春風滿面 群益東方盛世、元大日本龍頭企業 今年來漲逾四成

隨美股創高以及AI題材持續發酵，日本股市昨（1）日盤中、收盤皆再創歷史新高，投信發行以日股為布局核心的基金績效表現也是紅光滿面，其中群益東方盛世、元大日本龍頭企業基金今年來上漲逾四成，更是明顯優於大盤。

印度股翻身 外資追捧

外資上周在新興亞股中最愛台股，買超52.2億美元，其次是買超印度2.8億美元；其他股市都遭到賣超，以韓股遭賣超26.4億美元最高，其次是印尼的6.9億美元。新興亞股上周漲多於跌，以韓股狂漲8%最強，其次是台股漲5.8%，但菲律賓跌3.2%最弱。

固定收益型 資金湧進

美伊可望延長停火利多，推動全球各債市普遍揚升。過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額165.2億美元，且各類債市全面獲資金淨流入，主要為美國債市獲53.8億美元資金淨流入，亞洲與歐洲債市分別獲26.8億與5.2億美元淨流入。依債券品質分類，投資等級債、非投資等級債分別獲102.8億、13.1億美元淨流入。

電力、關鍵資源 投資亮點

AI趨勢持續，推升科技股走強，帶動台股及美股相關基金表現勝出。法人指出，AI商機不只局限於科技股。投資人如果滿手台股及美股科技基金，可以擴大投資標的，布局電力基建、關鍵資源、亞股、多重資產等，以掌握更多投資機會並分散風險。

基金開募新一波 投信看好下半年多頭行情 12檔新商品搶市

時序邁入第2季季底，投信不畏淡季，本（6）月的新募集基金／ETF高達12檔，以台股及美股為大宗，創新及成長動能為關鍵，搭配收益較高的債券及多重收益基金，顯示投信仍看好下半年的多頭行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。