電力、關鍵資源 投資亮點

AI趨勢持續，推升科技股走強，帶動台股及美股相關基金表現勝出。法人指出，AI商機不只局限於科技股。投資人如果滿手台股及美股科技基金，可以擴大投資標的，布局電力基建、關鍵資源、亞股、多重資產等，以掌握更多投資機會並分散風險。

基富通證券統計，今年以來，新開戶的基金投資人偏好具有成長題材的基金，例如台股基金、科技基金、美股基金或台股ETF連結型基金，一方面反映投資人對AI、半導體等創新科技趨勢的信心，一方面也代表首投族通常先從自己熟悉的市場著手，較有安全感。

去年市場對AI資本支出的變現能力仍有疑慮，但今年市場氣氛轉變。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，2026年各雲端服務供應商（CSP）的資本支出將衝高達6,000-7,000 億美元，2027年更預期突破1兆美元。每單位詞元（token）的運算成本每年以60-70%的速度高速下降， AI資本支出正快速轉化為實質獲利，豐厚的回報期即將到來。

蘇皓毅分析，AI基礎建設的競賽已進入新戰場，這股浪潮迄今仍無減速跡象。