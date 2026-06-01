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日股基金春風滿面 群益東方盛世、元大日本龍頭企業 今年來漲逾四成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
隨美股創高以及AI題材持續發酵，日本股市1日盤中、收盤皆再創歷史新高，投信發行以日股為布局核心的基金績效表現也是紅光滿面。 歐新社
隨美股創高以及AI題材持續發酵，日本股市1日盤中、收盤皆再創歷史新高，投信發行以日股為布局核心的基金績效表現也是紅光滿面。 歐新社

美股創高以及AI題材持續發酵，日本股市昨（1）日盤中、收盤皆再創歷史新高，投信發行以日股為布局核心的基金績效表現也是紅光滿面，其中群益東方盛世、元大日本龍頭企業基金今年來上漲逾四成，更是明顯優於大盤。

統計日股持有比重超過八成以上的海外股票基金共有六檔，近一月、今年來表現也都相當亮眼。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，今年來日本股市表現強勢，日經225指數屢寫新高，主要受惠於企業面、評價面、資金面以及題材面皆擁利多。

企業面來看，最新一季日本企業財報顯示主要產業獲利多呈現大幅成長，包括能源、不動產、非核心消費、工業、金融、公用事業等等，顯示其獲利結構多元化，產業不再由外銷主導，券商也預期2026財政年度TOPIX指數EPS預估值料續上調。

評價方面，近年來日本公司治理成效卓著，股東權證報酬率（ROE）上升、帳上現金有效利用，也進行產業結構轉型，亦有助帶動日股估值調升，有利其長多走勢延續。

洪玉婷說明，再從資金面來看，現階段外資仍低配日股，隨日企營運升溫、估值上調，未來仍有望迎資金輪動的上升行情。

在題材方面，在日本總理高市早苗強調科技自主下，包括政策受惠題材之AI、半導體、國防等戰略產業前景可期。

此外，因應工資調升、物價持穩，消費意願可望提升，亦有利於內需成長動能。

綜合前述條件，有助支持日股表現，產業配置上可留意AI科技、國防與關鍵原料等政策受惠股，以及消費、銀行等類股表現。

元大日本龍頭企業基金研究團隊指出，AI需求強勁持續帶動日股表現，同時現階段預期在AI趨勢轉向「基建先行」，日本位居供應鏈重要角色，除了半導體、關鍵零組件與基建概念股，相關如日本記憶體、高階PCB、先進被動元件等，皆均供不應求，加上占據產業主導地位優勢，未來表現值得關注。

目前多家外資機構指出，日股在EPS成長強勁與外資長線資金持續回流下，評價面具備全球投資吸引力，建議提高對日本核心製造業的配置權重。

日股 美股 日經

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