印度股翻身 外資追捧

外資上周在新興亞股中最愛台股，買超52.2億美元，其次是買超印度2.8億美元；其他股市都遭到賣超，以韓股遭賣超26.4億美元最高，其次是印尼的6.9億美元。新興亞股上周漲多於跌，以韓股狂漲8%最強，其次是台股漲5.8%，但菲律賓跌3.2%最弱。

今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，金額為6.7億美元，賣超則以對南韓賣超643.2億美元最多，其次是賣超印度236.2億美元。

外資5月最愛台股，買超83.8億美元。玉山市值動能50 （009803）經理人楊立楷表示，晶圓代工龍頭展望樂觀，為台股注入強勁信心，分析師預估2027年加權指數獲利年增率將高達63%，遠超過S&P 500指數的32%。台股利多持續輪番上陣，主計總處日前大幅上修今年經濟成長率預測值至9.64%，在在凸顯AI出口動能的實質強勁成長。

展望科技股後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，可優先檢視AI資本支出、變現能力的改變，作為判斷評價是否合理的重點依據。以下半年Vera Rubin, TPU, Trainium 3將放量出貨來看，可支持現階段的評價。