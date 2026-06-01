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受惠 AI 鏈利多 亞股雙雄超風光 韓股今年來漲102%奪冠 台股54%居次

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

台股昨（1）日站上45,000點，漲幅1.35%；韓國綜合指數收盤8,788點，上漲3.68%；台灣及韓國是今年亞洲主要股市雙強，韓股今年漲幅達102%表現最強，台股則上漲54%。

中國信託投信表示，上周指數表現與資金流向未同步，新興亞股整體上漲4.1%，不過，下跌市場多於上漲市場；南韓雖遭外資拋售，但單周仍上漲8%；而台股前一周上漲5.8%。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，AI浪潮引領新興科技產業投資積極加碼布局，全球經濟及美股要出現放緩機率相對偏低，加上金融市場榮景帶動財富效果，股市維持中性偏多看待，惟須注意漲多的個股面臨評價回調的風險。

國泰臺韓科技（00735）經理人江宇騰指出，隨著三星電子罷工風波的實質威脅解除，傳統DRAM與HBM雙重獲利動能持續引爆，加上DRAM、NAND也都已確定難以在今、明（2027）兩年擴產來滿足市場需求，讓重倉三星與SK海力士的國泰臺韓科技（00735），後市人氣與績效表現更具想像空間。

摩根資產管理展望未來，儘管韓國企業獲利大增，但當前全球債券利率在高位徘徊的現象可能並非短期，而是反映市場對全球通膨預期的上升、央行政策趨向鷹派、以及美元可能偏向震盪的總體趨勢。

在美伊情勢擺盪、新任主席華許政策方針尚未明朗之前，債市利率可能維持「更高、更久」的走勢，投資人須注意高利率對全球資產估值帶來的持續影響。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人悉達·查特吉指出，隨著大型雲端服務商持續擴大資本支出，甚至進一步提高投資規模，今年預期將達8,000億美元，明年更可能達到1.1兆美元，顯示終端需求仍然非常強勁且可見度提高、更具穩定性，在此趨勢下台灣與南韓在AI供應鏈中的地位將持續受惠。

美股 台股 韓國

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隨美股創高以及AI題材持續發酵，日本股市昨（1）日盤中、收盤皆再創歷史新高，投信發行以日股為布局核心的基金績效表現也是紅光滿面，其中群益東方盛世、元大日本龍頭企業基金今年來上漲逾四成，更是明顯優於大盤。

印度股翻身 外資追捧

外資上周在新興亞股中最愛台股，買超52.2億美元，其次是買超印度2.8億美元；其他股市都遭到賣超，以韓股遭賣超26.4億美元最高，其次是印尼的6.9億美元。新興亞股上周漲多於跌，以韓股狂漲8%最強，其次是台股漲5.8%，但菲律賓跌3.2%最弱。

固定收益型 資金湧進

美伊可望延長停火利多，推動全球各債市普遍揚升。過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額165.2億美元，且各類債市全面獲資金淨流入，主要為美國債市獲53.8億美元資金淨流入，亞洲與歐洲債市分別獲26.8億與5.2億美元淨流入。依債券品質分類，投資等級債、非投資等級債分別獲102.8億、13.1億美元淨流入。

電力、關鍵資源 投資亮點

AI趨勢持續，推升科技股走強，帶動台股及美股相關基金表現勝出。法人指出，AI商機不只局限於科技股。投資人如果滿手台股及美股科技基金，可以擴大投資標的，布局電力基建、關鍵資源、亞股、多重資產等，以掌握更多投資機會並分散風險。

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