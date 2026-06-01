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全球資金尋求多元化布局 非美元資產投資機會多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

全球資金尋求多元化布局，非美元資產投資機會多。過去新興市場常被貼上「波動大」的投資標籤，但法人指出，近年來新興市場已出現明顯結構性轉型，市場波動度已逐步收斂至與成熟市場相當。

富蘭克林投顧分析，新興市場投資標的已轉向具全球競爭力的產業領導企業。新興市場企業的公司治理與資本紀律明顯改善，獲利成長動能回溫，股東權益報酬率提升，投資吸引力大幅上揚。

在債券方面，富蘭克林投顧指出，新興債市受惠於多數新興國家財政體質轉佳、外匯存底充足，實質利率又具競爭力，且全球去美元資產化趨勢才起步，都有利於吸引更多資金回流。在投資人追求收益與分散配置背景下，新興債市成為重要收益來源。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人賽加爾（Chetan Sehgal）表示，在當前中東局勢影響下，短期內美元可能因避險需求而吸引資金，但美國聯準會（Fed）仍可能進一步降息而多數其他成熟市場暫停行動，美元走弱的中期趨勢仍然成立，有利資金持續轉向非美元資產。

賽加爾分析，資金轉向新興市場資產，除了利差因素外，也反映新興市場通貨膨脹受控且降息循環啟動、財政與外匯體質強健的優勢，總體環境與企業結構因素正處於近十年最有利的情勢，在全球經濟所扮演角色的重要性顯著提升。

此外，賽加爾指出，新興市場企業在2012-2022年獲利成長幾近停滯，即使經濟成長率有5-8%的水準，但卻無法反應在企業獲利上，進而拖累股市表現大幅落後成熟市場。不過，從2024年低點以來，新興市場表現已優於成熟市場，反映投資人重新評估驅動力與評價折價。

賽加爾認為，新興市場獲利成長重新加速，現階段已明確進入新的上升循環，並繳出全球主要股市中最高獲利成長率的成績單，有助於提振股市表現。

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