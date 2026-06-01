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基金開募新一波 投信看好下半年多頭行情 12檔新商品搶市
時序邁入第2季季底，投信不畏淡季，本（6）月的新募集基金／ETF高達12檔，以台股及美股為大宗，創新及成長動能為關鍵，搭配收益較高的債券及多重收益基金，顯示投信仍看好下半年的多頭行情。
野村稀土關鍵資源（009821）將於今（1）日開募，為國內首檔同型產品，追蹤客製化的NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數，精選全球40檔稀土、鈾礦與黃金龍頭企業，主打AI時代的關鍵資源，備受市場關注。
主動凱基台灣緊接著於4日開募，訴求是首檔不配息的台股主動式ETF，為凱基投信繼首檔不配息的凱基台灣TOP 50之後乘勝追擊的力作。凱基台灣TOP 50在2月初掛牌以來，漲幅已接近50%，規模快速成長到1,356億元，強烈吸引不想配息的投資人。
除了台股之外，美股更是投資組合中不可或缺的一環。群益投信將在8日同步推出群益標普500、群益美國科技巨頭兩檔ETF，建議投資人採取八二配置。穩健型投資人以八成美股部位布局前者，兩成配置後者，穩中求進；積極型投資人則是前者占八成搭配後者占兩成，以提高報酬率。
聯邦美國金融創新於22日開募，同樣是創新成長題材，追蹤彭博TPEx美國金融創新指數，聚焦數位支付、金融科技、金融基礎建設與相關創新應用領域，而且採取等權重方式配置30檔個股。
復華投信也將於22日推出三檔指數基金，包括復華台灣菁英50指數基金、復華全球AI動力成長指數基金、復華全球創新金融指數基金，一舉囊括台股及全球的創新成長族群。
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