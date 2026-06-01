全球市場觀測站／新興債邊境債 搶鏡

美伊和談雖往正向發展，但過程並不順利，似乎陷入持續拉鋸，但AI趨勢持續吸引資金，股市震盪走高。債市受惠於美伊和談樂觀情緒、油價走低，美國公債殖利率回跌，整體來看仍是以新興、邊境債表現較為突出。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，上周美股指數持續創高，雖然一度受到美伊交火事件影響而震盪，但隨著兩方可望達成停火60天協議的消息曝光後，市場買氣迅速回升。

上周戴爾電腦公布第1季業績，純利逾34億美元，遠高於去年同期，EPS亦大幅超越市場預期，反映AI需求對於其獲利的挹注，激勵股價出現大漲。

整體而言，科技股動能尚未結束，但4月以來台股、韓股漲勢凌厲，費半指數亦表現出色，短線漲勢過快可能會讓市場震盪幅度加大，除了採取回檔分批布局或定時定額的方式，建議以具有實質獲利且成長能見度高的優質企業為主。

樓克望指出，美國整體基本面仍良好，上周美國4月個人消費支出（PCE）物價指數年增率為3.8%，雖符合預期卻也是2023年5月以來最大升幅，市場普遍認為美國的通膨壓力因油價上揚，將使聯準會維持利率不變較長的時間。

另一方面，美國第1季GDP年率修正值由原先的2%下修至1.6%，反映投資與消費支出的調降。雖然市場浮現美國可能陷入停滯性通膨的疑慮，但美國勞動市場保持韌性，企業獲利亮眼，基本面仍強韌，有助於支持股市。

債市方面，由於美伊達成停戰協議機率高，美債殖利率自高檔回落，美國投資公司債、新興美元主權債以及邊境市場債反彈幅度領先。

由於美國基本面佳，投資級公司債持續獲得資金青睞。

另外，新興債市及邊境債市近一年表現持續領先，部分新興國家是商品或能源出口國，在原物料上漲周期中通膨較可控，在近期通膨擔憂造成美國公債殖利率大幅攀升時期，許多新興國家公債殖利率升幅較小，甚至下降。

新興美元主權債與邊境市場債具有高殖利率及國家財政體質持續改善等優勢，若遇到地緣政治事件引發市場避險情緒升高時，反而是投資人逢低布局的好時機。