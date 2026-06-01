快訊

南澳神祕沙灘再傳意外！狂浪襲捲1女抓浮球獲救、1男失蹤 義消車也被捲走

聽新聞
0:00 / 0:00

太空商品當紅炸子雞 5月00910漲幅達36.67%居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
低軌衛星示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
低軌衛星示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

5月海外ETF漲幅十強全數上漲逾20%，太空衛星、AI創新科技、半導體、5G及中國科技股等都有強勁的漲幅；其中漲幅前兩名更創下逾30%的報酬，包括受惠SpaceX掛牌效應帶來太空衛星投資熱潮的第一金太空衛星（00910）漲幅達36.67%居冠，國泰臺韓科技漲幅32.92%居次。

SpaceX預計搶在6月12日掛牌，帶動這波太空衛星類股的強勁上揚。第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，近期資金在SpaceX掛牌題材的助攻下，大量資金湧入太空衛星相關個股，驅動整體產業鏈行情。

曾萬勝說明，SpaceX是太空經濟發展的重要里程碑，近期相關產業的實質營收、獲利與訂單出現轉折突破，包括衛星通訊、火箭發射、太空基礎設施及軌道獲得政府訂單，加上民間通訊需求等資金投入，為太空衛星類股股價帶來進一步支撐。

不過，曾萬勝仍提醒，後續宜留意產業板塊較高波動風險，與市場資金流動性變化，產業熱度高、個股表現分化將更加明顯，提醒投資人採取長期投資、定期定額策略，或以被動式投資，全面掌握太空衛星子產業具備營運紅利、現金流轉正的長線投資動能。

國泰臺韓科技之所以能脫穎而出，最大利基點就是在於其跨國重倉布局。國泰臺韓科技ETF經理人江宇騰分析，儘管三星第三大公會「三星同行公會」因不滿分紅制度獨厚半導體部門而向法院聲請假處分、要求暫停分紅案投票，引發市場關注，但評估目前最核心且掌握AI記憶體命脈的半導體業務部門已趨於穩定。

即使後續仍有其他公會出現零星抗爭，整體影響應不致再度擴大。隨著罷工風波的實質威脅解除，傳統DRAM與HBM雙重獲利動能持續引爆，加上DRAM、NAND也都已確定難以在今、明（2027）兩年擴產來滿足市場需求，激勵三星電子股價隨之大漲。

太空 商品 題材

延伸閱讀

SpaceX 拚6月中掛牌 00910 ETF率先創新高

利多助威 海外ETF雙強創高飆逾8%

00735今年績效63.31%！三星、海力士、台積電全包 重倉南韓記憶體雙雄迎漲價紅利

四檔高息型ETF 績效衝鋒

相關新聞

基金開募新一波 投信看好下半年多頭行情 12檔新商品搶市

時序邁入第2季季底，投信不畏淡季，本（6）月的新募集基金／ETF高達12檔，以台股及美股為大宗，創新及成長動能為關鍵，搭配收益較高的債券及多重收益基金，顯示投信仍看好下半年的多頭行情。

太空商品當紅炸子雞 5月00910漲幅達36.67%居冠

5月海外ETF漲幅十強全數上漲逾20%，太空衛星、AI創新科技、半導體、5G及中國科技股等都有強勁的漲幅；其中漲幅前兩名更創下逾30%的報酬，包括受惠SpaceX掛牌效應帶來太空衛星投資熱潮的第一金太空衛星（00910）漲幅達36.67%居冠，國泰臺韓科技漲幅32.92%居次。

全球市場觀測站／新興債邊境債 搶鏡

美伊和談雖往正向發展，但過程並不順利，似乎陷入持續拉鋸，但AI趨勢持續吸引資金，股市震盪走高。債市受惠於美伊和談樂觀情緒、油價走低，美國公債殖利率回跌，整體來看仍是以新興、邊境債表現較為突出。

6月高達12檔新基金、ETF開募 台股及美股科技成長股為主流

投信6月的新募集基金、ETF高達12檔，以台股及美股為大宗，創新及成長動能為關鍵，搭配收益較高的債券及多重收益基金，顯示投信仍看好下半年的多頭行情。

這兩檔台股基金成分股 聚光超微、輝達概念股

台股5月以來漲幅高達14.92%，國泰投信表示，美伊戰事影響趨弱，近期荷姆茲海峽重啟的消息有望再露曙光，激勵全球股市普遍走高，台股6月有望延續多頭氣勢，捕捉COMPUTEX大展帶來的產業利多。

台股基金績效 衝出新榮景

AI熱潮推升台股市值快速攀升，台灣正式超越印度、躍居全球第五大股票市場，同步帶旺台股基金績效表現。觀察今年來各類型台股基金，一般型、科技型、中小型與中概股型皆繳出亮眼報酬，多檔績效翻倍，反映資金持續聚焦AI與科技成長題材。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。