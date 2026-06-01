太空商品當紅炸子雞 5月00910漲幅達36.67%居冠

5月海外ETF漲幅十強全數上漲逾20%，太空衛星、AI創新科技、半導體、5G及中國科技股等都有強勁的漲幅；其中漲幅前兩名更創下逾30%的報酬，包括受惠SpaceX掛牌效應帶來太空衛星投資熱潮的第一金太空衛星（00910）漲幅達36.67%居冠，國泰臺韓科技漲幅32.92%居次。

SpaceX預計搶在6月12日掛牌，帶動這波太空衛星類股的強勁上揚。第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，近期資金在SpaceX掛牌題材的助攻下，大量資金湧入太空衛星相關個股，驅動整體產業鏈行情。

曾萬勝說明，SpaceX是太空經濟發展的重要里程碑，近期相關產業的實質營收、獲利與訂單出現轉折突破，包括衛星通訊、火箭發射、太空基礎設施及軌道獲得政府訂單，加上民間通訊需求等資金投入，為太空衛星類股股價帶來進一步支撐。

不過，曾萬勝仍提醒，後續宜留意產業板塊較高波動風險，與市場資金流動性變化，產業熱度高、個股表現分化將更加明顯，提醒投資人採取長期投資、定期定額策略，或以被動式投資，全面掌握太空衛星子產業具備營運紅利、現金流轉正的長線投資動能。

國泰臺韓科技之所以能脫穎而出，最大利基點就是在於其跨國重倉布局。國泰臺韓科技ETF經理人江宇騰分析，儘管三星第三大公會「三星同行公會」因不滿分紅制度獨厚半導體部門而向法院聲請假處分、要求暫停分紅案投票，引發市場關注，但評估目前最核心且掌握AI記憶體命脈的半導體業務部門已趨於穩定。

即使後續仍有其他公會出現零星抗爭，整體影響應不致再度擴大。隨著罷工風波的實質威脅解除，傳統DRAM與HBM雙重獲利動能持續引爆，加上DRAM、NAND也都已確定難以在今、明（2027）兩年擴產來滿足市場需求，激勵三星電子股價隨之大漲。