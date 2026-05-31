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台股基金之外還有黑馬 分散布局首選三大類基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年台股強勢上攻，不僅指數頻刷歷史新高，市值更站上全球前五大，帶動台股基金成為市場焦點。不過，「鉅亨買基金」表示，強勢行情並不只集中在台股，若進一步觀察市場，今年同樣表現突出的還有區域型基金、科技創新主題基金，以及多元配置基金三大族群，顯示資金正同步往更多元的投資方向延伸。

「鉅亨買基金」觀察今年以來績效表現佳的基金，排除台灣股票及台灣中小型股票基金後，再篩選投資台股比重低於兩成的基金。結果發現，表現領先基金高度集中於亞洲區域相關、科技主題類及平衡、多重資產、入息型基金三大方向。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，這也代表今年的強勢行情並非單一市場獨撐，而是已擴散至不同區域與主題，投資機會正同步擴大。

其中，最受矚目的是亞洲區域相關基金，涵蓋亞太、大中華與日本市場。張榮仁指出，今年亞洲市場受惠景氣回穩與區域資金輪動，整體投資氛圍明顯升溫。相較集中押注單一市場，亞洲基金可透過跨區域配置，同步掌握不同市場的產業優勢與輪動節奏。對台股部位偏高的投資人而言，不僅能降低集中風險，也能參與亞洲不同市場的成長機會。

科技創新主題基金則持續穩居今年市場焦點。張榮仁分析，從基金布局可見，半導體、AI、5G、雲端運算、電動車與新創科技等題材仍是推升績效的重要主軸。尤其AI產業從基礎建設一路延伸至終端應用，帶動全球科技供應鏈受惠，也讓科技基金維持高度吸金。即使台股已有相關題材，透過全球科技基金布局，仍能掌握更多國際科技龍頭與新興成長機會。

第三類則是平衡、多重資產與入息型基金。張榮仁表示，這類產品近年投資策略愈趨靈活，已不同於過去偏保守的固定比例配置。從實際持股來看，不少基金積極布局AI、科技供應鏈及成長型股票，同時搭配債券或收益型資產控制波動，在追求報酬與穩定間取得平衡。對希望降低市場震盪影響、又不願錯過成長題材的投資人而言，是更具彈性的選擇。

張榮仁提到，台股今年表現亮眼無庸置疑，但資金輪動下，市場強勢機會早已不只集中在單一市場。從此次篩選結果來看，亞洲區域、科技創新與多元資產配置三大方向都有明顯亮點。若投資人手中台股部位較高，不妨適度延伸布局，在參與成長趨勢同時分散單一市場風險，讓整體投資組合更具穩定性與彈性。

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