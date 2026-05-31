這兩檔台股基金成分股 聚光超微、輝達概念股

台股5月以來漲幅高達14.92%，國泰投信表示，美伊戰事影響趨弱，近期荷姆茲海峽重啟的消息有望再露曙光，激勵全球股市普遍走高，台股6月有望延續多頭氣勢，捕捉COMPUTEX大展帶來的產業利多。

主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢指出，近期超微執行長蘇姿丰與輝達執行長黃仁勳相繼訪台，AI市場話題一波接一波。蘇姿丰強調AI產業具實質需求支撐，宣布超微新一代Venice處理器順利搶下台積電（2330）2奈米首發大單；同時超微也將斥資逾100億美元加碼台灣AI供應鏈，用於全力擴建先進封裝產能，並全面橫跨晶圓製造、先進封裝及高階載板等關鍵領域，有望為台灣供應鏈帶來約三年的長期訂單。

00400A基金經理人梁恩溢表示，AI產業高度分工，各環節皆面臨激烈競爭，在高壓環境下才能篩選出體質強健、具備技術護城河的企業。隨著超微的大訂單進補，蘇姿丰更點名多檔超微概念股，除台積電外，亦包括奇鋐（3017）、廣達（2382）、緯穎（6669）等指標股備受矚目，帶動台股AI族群掀起新一波多頭浪潮。根據00400A最新持股紀錄，這檔主動式ETF已將多家題材概念股納入投資組合，並且每日由國泰投信台股團隊依照市場輪動動態調整，為投資人提前部署AI商機，透過00400A即可輕鬆布局市場趨勢。

國泰小龍基金經理人黃維泰提到，面對市場「有單無產能」的結構性缺口及設備交期拉長至14個月的挑戰，欣興（3037）宣布將2026年資本支出上修至歷史新高的新台幣340億元，全面搶進次世代AI賽道，股價也在5月25日首度衝破千元大關；台達電（2308）則雙管齊下，除將模組化資料中心解決方案進一步拓展至企業客戶市場，更持續深耕效率高達85%的固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，今年已交付樣品測試，預計2027年建置試產線並導入量產，有望為AI資料中心開創全新的能源供應模式。

在AI利多加持下，國泰小龍基金在同類型基金中近期三個月報酬率高達62.23%，六個月則有89.10%，一年、二年、三年分別為249.36%、204.95%及374.28%。國泰小龍基金積極布局AI題材與周邊核心產業，核心成分股中的台積電、致茂（2360）、欣興、台達電、台光電（2383）、智邦（2345）等近期表現強勢，成功卡位AI強勁成長動能。