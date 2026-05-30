台股基金績效 衝出新榮景

AI熱潮推升台股市值快速攀升，台灣正式超越印度、躍居全球第五大股票市場，同步帶旺台股基金績效表現。觀察今年來各類型台股基金，一般型、科技型、中小型與中概股型皆繳出亮眼報酬，多檔績效翻倍，反映資金持續聚焦AI與科技成長題材。

台灣資本市場地位再升級，台股總市值已達4.95兆美元，略高於印度的4.92兆美元，躍居全球第五大股票市場，在AI熱潮與科技股領軍下，資金持續回流台灣市場，台股基金績效表現亮眼。

根據CMoney統計至28日，觀察各類型台股基金今年來報酬率，無論一般型、科技型、中小型或中概股型等，績效前三強全數繳出亮眼成績，部分基金報酬更翻倍，展現台股多頭行情威力。

一般型基金方面，今年來績效前三強依序為：元大新主流、元大經貿與元大多多，今年來報酬率分別達130%、121.1%、111.8%。其中，元大新主流近六月報酬達144.9%受惠AI、半導體與高價電子股持續走強。

科技型基金表現同樣強勢，由摩根新興科技奪冠，今年來報酬率達116.9%，近六月更達129.9%；其次為元大高科技104.9%、安聯台灣科技101.9%，因AI伺服器、ASIC、高速傳輸與先進製程需求延續，帶動科技型基金維持高檔表現。

由於櫃買市場今年以來表現強勢，OTC指數今年來上漲56.5%，遠優於加權指數的50.6%，也帶動中小型基金績效全面衝高，而中小型基金則由施羅德台灣樂活中小以131.6%居冠，統一中小117.6%、野村中小102%分居二、三名。另外，中概股型基金方面，今年來績效前三強為台新中國通105.8%、聯邦中國龍100.8%、富邦新台商97.3%。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，台北國際電腦展引爆相關題材提前點火，以及輝達「兆元宴」登場激勵下，展開強勢反彈，相關主題紛紛強勢表態，挹注大盤動能。

就過去一周來看，包括：電源供應/800V、擁漲價題材如矽晶圓功率元件、被動元件與銅箔基板，以及評價較低的半導體供應鏈等持續帶領大盤上行，市場聚焦在AI的趨勢不變。

展望後市，摩根新興科技基金經理人葉鴻儒指出，美國推動在地製造所帶動的供應鏈重組，對台廠的受惠最為直接，但在此同時，建議投資人同步嚴格檢視相關台廠企業在供應鏈上的調整能力。

有鑑於市場對AI的觀察重心早已從題材面轉向基本面的獲利與驗證，且AI新規格的變化與代理式AI發展的加速，這雖帶動了相關供應鏈的機會，但推出時程與規格的變化，也將同步考驗台廠對於鞏固護城河的能力，因此投資致勝的關鍵反而要仰賴主動選股。

另外，聯邦中國龍基金產品協理何彥樟分析，台灣以約2,300萬人口的經濟體，市值規模超越擁有14億人口的印度，關鍵仍在於半導體產業的全球競爭優勢。隨AI、高效能運算及先進製程需求快速升溫，台灣在全球科技供應鏈中的核心地位持續強化，也同步推升台股市值表現。

觀察全球前十大股市，亞洲已占六席，全球資本市場重心正逐步東移。