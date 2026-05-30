基金特蒐／美股基金 多頭不退燒

群益美國新創亮點基金經理人吳承恕表示，美國經濟穩健擴張，加上企業獲利及展望都出色，有利支撐美股多頭行情。在投資主題方面，看好受惠於AI的科技成長、金融創新、生技醫療、工業基建升級等題材。至於未來要觀察的變數，則包括聯準會（Fed）貨幣政策動向、美國期中選舉等。

群益美國新創亮點基金成立於2013年12月，中長期績效穩健。今年來漲27.6%，一年來漲56%，在同型基金中名列前茅。到今年4月底，這檔基金持有最多的產業為科技股占66%，其次是資本設備股占8.8%、醫藥股占4.2%、民生消費股占2.6%；基金前五大持股為輝達占7.6%、字母占7.4%、蘋果占6.1%、博通占5.5%、微軟占4.2%。

群益美國新創亮點基金經理人吳承恕。群益投信／提供。

在操作策略方面，吳承恕挑選受惠於具延續性成長、推陳出新能力佳、具創新價值議題的公司，掌握投資動能，包括受益於AI強勁需求的科技成長股、由數位自動化驅動的金融創新類股、研發創新不絕的生技醫療產業、受惠於政策加持和市場需求擴增的工業基建升級題材等領域。

吳承恕分析，從經濟面來看，美國經濟活動仍穩健擴張，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）上調今年國內生產毛額（GDP）成長率至2.4%。

另外，國際貨幣基金（IMF）在全球經濟展望報告中，對美國經濟成長率也給予一樣的預估值，預期美國增速仍為成熟經濟體之冠。

在企業獲利方面，吳承恕指出，今年第1季美股企業繳出亮眼成績，以S&P 500指數成分企業來看，超過八成的企業獲利優於預期，整體企業第1季獲利年增率近28%，寫下2022年以來新高。

吳承恕表示，營收增長與毛利擴張共同推動美股成長，市場將今年全年S&P 500指數成分股的獲利年增率上調至22%，且獲利表現不只局限於科技成長股，還擴散至更多產業，這也讓股市結構更健康，資金輪動更均衡，有助為美股表現提供堅實基礎。

就投資主題來看，吳承恕認為，AI仍是當前投資核心，特別是AI代理帶動AI應用邁入新階段，不僅AI代理並未取代軟體商，反而有機會擴大企業軟體市場。AI代理的大量運作也將推升CPU調度與運算需求，進而帶動伺服器CPU市場成長。此外，光通訊因高速傳輸需求提升，成為AI發展的重要瓶頸，其中又以矽光子領域成長最快，長期成長空間明確。

展望後市，吳承恕指出，雖然仍有些市場變數需觀察，包括接下來Fed貨幣政策動向、美國期中選舉等，但基本面與企業獲利能力都保持強韌，仍有助支持美股表現。尤其AI投資、營運槓桿改善和需求回升，可望支撐企業獲利動能，市場預期獲利仍有上修空間。