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跨資產掌握AI紅利 三檔多檔多重資產基金績效逾60%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

今年以來全球市場雖歷經利率與地緣政治干擾，但在AI資本支出擴張、美股科技巨頭財報優於預期帶動下，科技與成長型資產表現依舊強勁，也讓具備跨資產、跨區域彈性配置優勢的多重資產基金成為市場焦點。

近期美伊談判傳出進展，市場風險情緒回溫，帶動費半、道瓊、日經與台股加權指數續創高。與此同時，AI基礎建設需求持續升溫，Goldman Sachs上調S&P 500目標價，加上市場傳出大型科技與網路服務業者將進一步擴大資本支出，強化市場對AI伺服器、半導體與雲端基建的長期成長想像。

根據統計，截至5月26日，海外多重資產型基金今年以來績效前十名全數超過31%，其中更有三檔基金報酬率突破60%，包括富邦AI智能新趨勢多重資產型基金、富邦歐亞絲路多重資產型基金，以及統一全球動態多重資產基金，透過股債、多元產業與區域配置，仍有機會在震盪市場中掌握AI長線趨勢帶來的成長紅利。

其中，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金今年以來報酬率達82.87%，近一年更達180.91%，在同類型基金中表現亮眼。富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，美國經濟目前仍維持擴張格局，5月S&P Global PMI顯示景氣韌性依舊穩健，而AI相關企業仍是本波企業獲利成長主軸。

根據統計，截至5月22日，S&P500已有471家企業公布財報，第一季營收與獲利年增率分別達11%、29%，優於市場預期比率亦高於歷史平均，反映企業基本面仍具支撐力道。

高晧欣指出，AI已從題材面逐步進入獲利實現階段，從雲端服務商擴大資本支出，到AI晶片、先進封裝與資料中心需求持續成長，皆顯示產業景氣循環仍處於上升階段。

若後續地緣政治風險降溫，或市場對聯準會降息預期升溫，美股仍有進一步上行空間。在市場波動加劇環境下，透過多重資產基金進行跨資產布局，有助兼顧成長機會與風險控管。

半導體 美股 日經

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