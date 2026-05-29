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近15年來台股端午前20天勝率達73% 台股行情可期

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

隨著端午將至，觀察台股近15年來台股加權指數表現，端午節前20天上漲機率超過七成。統一投信建議，投資人不妨可伺機逢低分批並定期定額投資台股基金，掌握行情機會。

今年以來，在AI趨勢帶動下，台股加權指數上漲餘萬點，也讓今年端午行情備受期待。根據CMoney統計，近年來端午節前20天、前10天上漲機率皆達73%，平均漲幅分別也有2.7%、1.2%。統一投信表示，隨著AI產業持續帶動企業獲利上修，市場多頭結構未變，建議投資人可透過專業投研團隊選股的主動基金，並透過不同類型產品搭配布局，參與台股長線成長契機。

以統一投信旗下台股基金為例，若想集中布局科技股，可選擇專注高科技成長與具備爆發潛力個股的統一奔騰基金；偏好掌握台股核心動能的投資人，可選擇緊密跟隨台股主流趨勢的統一台灣動力基金與統一全天候基金；若希望同時配置傳產與電子股的投資人，則可選擇著關注成長性佳、營運表現相對突出個股的統一龍馬基金。

操作策略上，統一投信建議，投資人可視個人偏好與風險承受程度選擇基金，並採取「逢低分批布局＋定期定額」雙軌並行方式進場，掌握波段之餘，也透過紀律投資分散進場時點風險，參與整體股市行情。

台股 台股基金 端午節

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