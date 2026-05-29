近15年來台股端午節前20天勝率達73%！台股基金行情可期

隨著端午將至，觀察台股近15年來台股加權指數表現，端午節前20天上漲機率超過7成，統一投信建議，投資人不妨可伺機逢低分批並定期定額如統一奔騰、統一台灣動力、統一全天候、統一龍馬等台股基金，掌握行情機會。

今年以來，在AI趨勢帶動下，台股加權指數上漲餘萬點，也讓今年端午行情備受期待。根據CMoney統計，近年來端午節前20天、前10天上漲機率皆達73%，平均漲幅分別也有2.7%、1.2%。

統一投信表示，隨著AI產業持續帶動企業獲利上修，市場多頭結構未變，建議投資人可透過專業投研團隊選股的主動基金，並透過不同類型產品搭配布局，參與台股長線成長契機。

操作策略上，統一投信建議，投資人可視個人偏好與風險承受程度選擇基金，並採取「逢低分批布局＋定期定額」雙軌並行方式進場，掌握波段之餘，也透過紀律投資分散進場時點風險，參與整體股市行情。