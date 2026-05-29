5月台股基金大漲12.93% 居所有區域股票型基金之冠

半導體與AI供應鏈領軍狂飆，台、日股市各擁高階晶片製造與先進設備優勢，股市雙雙刷新歷史高位，台股市值更超越印度成為全球第五大股市。5月台股基金大漲12.93%，再度居所有區域股票型基金之冠，更帶動亞洲（不含日本）股票、新興市場股票、亞洲中小型股票呈現百花齊放姿態。

值得留意的是，因日圓5月相對台幣走弱，日本股票基金換回台幣報酬遭匯兌侵蝕，5月27日為止，日股基金以原幣計價上漲幅度達5.6%。

5月全球股市強勁走揚，受惠AI應用與資本支出持續擴張，帶動企業獲利成長大幅上修，強勁基本面激勵市場信心回升，美台日韓等地股市持續刷新歷史高位，台股與科技股強勢領頭表現延續。不過，由於美伊和談最後一哩路遲遲未至，高檔油價下的通膨壓力也逐步在消費與生產端顯現，各債市在近期公債殖利率快速彈升下表現承壓。

就海外基金績效，總計台灣金管會證期局核備的953檔境外基金（包括股、債、平衡型、票券、另類投資）統計至5月27日以來平均上漲1.91%，其中，618檔股票型基金平均上漲3.09%，58檔混合資產（平衡型）基金平均上漲1.90%；256檔債券型基金則下跌0.69%。

富蘭克林證券投顧表示，全球股市持續走揚，除受惠強勁財報表現外，主要市場仍認為美伊達成協議的機率高於破局。不過，隨相關利多已大致反映在價格之中，而衝突對全球經濟造成的通膨影響，未來幾季恐持續發酵，加上美債殖利率維持高檔，也反映市場正重新評估高利率長期化風險。整體而言，宏觀環境與美國穩健基本面仍有利風險性資產延續多頭格局。

富蘭克林證券投顧建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者可持續參與，無須預設高檔以免錯失長線機會，空手者採取回檔分批佈局，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日股不只半導體領域具眾多投資機會，日本半導體產業的政策重心屬於更廣泛的「投資帶動成長」政策架構，相關投資效益預期將外溢至內需領域，例如，新建產能與基礎設施需求，將有利於電機工程公司，而龐大的融資需求，則有利於銀行產業。

隨著日本經濟逐步正常化，日本大型銀行可望實現多年期的每股盈餘成長與股東權益報酬率改善，此外，部分大型銀行亦積極將股東價值創造列為優先事項，包括逐步處分龐大的交叉持股部位、執行庫藏股買回以及提高股利配發。

AI投資熱潮持續，科技基金5月再漲12.19%，遙遙領先其他產業型基金，僅生技小漲1.11%居次，天然資源基金則呈現漲多拉回。另外，受到美債殖利率走升影響，屬不孳息資產的黃金與貴金屬股票面對持有成本上升，以及屬資本密集的公用事業與基礎建設股票恐推高利息支出並壓縮利潤下，表現同步承壓。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域。隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持了整個AI生態系的成長，值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，故推斷當前的AI投資趨勢是可持續的。柯堤斯也強調，從部分科技巨頭近期財報的業績大爆發都來自企業用戶來看，可觀察到相較一般消費者，企業用戶大舉付費使用AI更加證明AI能有效貨幣化。

受惠全球股市強勁表現提振，5月平衡型產品全面走升，以新興市場與亞洲平衡混合型基金上漲3.58%表現領先，全球平衡型與美國平衡型基金也分別漲1.22%與1.01%。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人悉達·查特吉進一步指出，隨著大型雲端服務商持續擴大資本支出，甚至進一步提高投資規模，今年預期將達8,000億美元，2027年更可能達到1.1兆美元，顯示終端需求仍然非常強勁且可見度提高、更具穩定性，在此趨勢下台灣與南韓在AI供應鏈中的地位將持續受惠。

在固定收益資產方面，成熟市場的實質收益率相對偏低，甚至目前數據有高估之嫌，相較之下新興市場債券，特別是拉丁美洲地區的債券，不僅名目收益率高，其實質收益率同樣具有吸引力，即便可能受匯率波動影響，也能提供一定程度的保護。

多空訊息交陳，近期債市波動明顯升溫。隨貨幣市場前景因通膨走升而轉向緊縮，成熟市場長端利率大幅走升，反觀新興債市表現較佳。而受台幣兌美元升值影響，海外基金換回台幣報酬呈現匯兌損失，5月債券型基金呈現下跌態勢，新興市場當地貨幣與強勢貨幣債分別以-0.38%與-0.45%相對抗跌。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，過去數十年間，新興國家的貨幣與財政政策顯著改善，包括採行通膨目標制、財政紀律規則，以及建立獨立的中央銀行體系，穩健且具可信度的政策方向加上制度建構的持續推進，提升市場對其政策的公信力，因此，不論面對新冠疫情、俄烏戰爭或是聯準會升息，新興國家的強韌表現便是其改革有成的最好印證。