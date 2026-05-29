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短債非投等債 有看頭

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

今年以來市場對美國聯準會降息預期不一、甚至有升息疑慮，再加上長端殖利率偏高，債市表現相對承壓。法人表示，由於經濟基本面持穩，市場對信用風險的擔憂並未因此升高，非投等債及短天期債可望兼顧收益與波動控制，仍獲投資人青睞。

統計今年以來，債券ETF績效排名前十，分別是凱基美國非投等債（00945B）、群益優選非投等債、復華彭博非投等債、國泰US短期公債、復華能源債、中信美國公債0-1、主動中信非投等債、群益0-1年美債、國泰優選非投等債、中信EM主權債0-5等，可以看出非投等債與短天期債占了九檔。

法人表示，隨著公債殖利率漲勢暫歇，整體債市投資氣氛轉佳。受惠殖利率回穩與資金買盤回流，帶動上周各類債券價格全面反彈，信用利差保持收斂狀態，為債券價格提供有利支撐。在公債殖利率仍在高檔區間震盪之際，兼具收益與波動風險優勢的短天期與非投資等級債，投資吸引力浮現。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，目前美國非投等債殖利率高於10年平均的6.6%，由於企業獲利及體質改善，信用利差來到長期偏窄區間，具高票息優勢且存續期間較短的美國非投等債，可望兼顧收益與波動控管。

公債 債券 國泰

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