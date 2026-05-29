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日股基金 紅光滿面

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

日本股市近期再度挑戰65,000點整數關卡，受惠企業獲利改善、日圓偏弱及外資買盤回流帶動，市場多頭氣氛延續。隨日股強勢走揚，相關基金績效同步升溫，今年來多檔日股基金繳出雙位數報酬，甚至高達20%至44%，吸引資金持續布局日本市場。

投信發行以日股為核心部位的基金績效今年來表現亮眼，績效超越20%以上的包括：元大日本龍頭企業證券投資信託、景順日本小型企業、野村日本領先證券投資信託、法巴日本小型股票、駿利亨德森遠見基金-日本小型公司、M&G日本小型股、瀚亞投資-日本動力股票、柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票、富達基金-日本價值、法巴日本股票等。

玉山投信建議，若要掌握第3季全球市場多頭契機，布局範圍除了美國，也需要涵蓋歐洲、日本和新興市場，在全球資金快速輪動之際更能掌握全球投資機會；此外，若能從中篩選出除了大市值產業龍頭外，獲利與資產有三成以上在海外的跨國企業，更能為資產增添護城河優勢。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，整體日本股市正受到「景氣上升、產業升級、資金回流」三股力道的驅動，在內需回溫與全球AI投資持續擴張下，有利於日本股市中長期表現。經濟方面，2026年春鬥薪資談判結果顯示薪資增幅約5%，在整體實質薪資增長趨勢不變，有助進一步支持內需與企業營收成長，推動經濟正向循環。

洪玉婷進一步指出，從資金面來看，今年來日本企業股票回購金額已超過近年同期，顯示企業積極提升資本效率的趨勢延續；同時，目前仍低配的外資持續買超日股，在內外資皆呈現健康回流下，資金面動能無虞。

綜合前述要素，日股中長期表現值得留意，產業配置上，包括半導體設備、關鍵材料、被動元件以及其他政策受惠股都值得關注。

日股 日本

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