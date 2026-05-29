美股基金 雙紅利加持

隨著超級財報周相繼登場，搭上美國史上最大規模IPO啟動，美國科技主題在諸多利多題材挹注下，成為市場資金注目焦點，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修的雙重紅利。

回顧今年第1季，美股四大指數除了費半指數維持約一成表現外，其餘表現相對疲軟；不過，隨著市場逐步擺脫中東局勢干擾，加上超級財報周與大規模IPO啟動等推波助瀾，美國科技商品再度成為資金青睞的標的，漲勢明顯增溫。

主動安聯美國科技ETF（00402A）經理人洪華珍表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

觀察全球主要AI語言模型業者Token使用數，今年第1季成長3.4倍；再從全球主要AI平台每月活躍終端用戶呈快速擴張來看，亦凸顯出Token使用量步入指數級快速成長階段，顯示模型開發商變現能力有轉強跡象。

洪華珍指出，2026年第1季財報，S&P 500基本面相當強勁。其中，資訊科技仍是S&P 500中獲利成長率最強產業之一。

IPO題材部分，SpaceX估值上看2兆美元，另外像ChatGPT開發商OpenAI、Agentic AI應用龍頭Anthropic也可能於第3季尋求上市，隨著更多高成長題材可供選擇，資金卡位需求外溢效應，美國科技股有望再度吸引全球投資人目光。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，近期美股呈現高檔區間波動，不過自企業營運來看，獲利仍維持強勁增長，AI投資、營運槓桿改善與需求回升持續支撐獲利動能，展望後續，市場預期美股企業獲利仍有上修空間，尤其是在AI代理帶動新應用市場擴張，像是企業軟體市場與伺服器CPU市場仍有成長空間，其他AI相關如AI基礎建設、半導體、光通訊等成長標的前景亦是可期，建議投資人不妨善用訴求靈活選股、彈性布局的主動式美股ETF來掌握美股脈動。