聽新聞
0:00 / 0:00

美股基金 雙紅利加持

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股示意圖。 （路透）
美股示意圖。 （路透）

隨著超級財報周相繼登場，搭上美國史上最大規模IPO啟動，美國科技主題在諸多利多題材挹注下，成為市場資金注目焦點，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修的雙重紅利。

回顧今年第1季，美股四大指數除了費半指數維持約一成表現外，其餘表現相對疲軟；不過，隨著市場逐步擺脫中東局勢干擾，加上超級財報周與大規模IPO啟動等推波助瀾，美國科技商品再度成為資金青睞的標的，漲勢明顯增溫。

主動安聯美國科技ETF（00402A）經理人洪華珍表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

觀察全球主要AI語言模型業者Token使用數，今年第1季成長3.4倍；再從全球主要AI平台每月活躍終端用戶呈快速擴張來看，亦凸顯出Token使用量步入指數級快速成長階段，顯示模型開發商變現能力有轉強跡象。

洪華珍指出，2026年第1季財報，S&P 500基本面相當強勁。其中，資訊科技仍是S&P 500中獲利成長率最強產業之一。

IPO題材部分，SpaceX估值上看2兆美元，另外像ChatGPT開發商OpenAI、Agentic AI應用龍頭Anthropic也可能於第3季尋求上市，隨著更多高成長題材可供選擇，資金卡位需求外溢效應，美國科技股有望再度吸引全球投資人目光。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，近期美股呈現高檔區間波動，不過自企業營運來看，獲利仍維持強勁增長，AI投資、營運槓桿改善與需求回升持續支撐獲利動能，展望後續，市場預期美股企業獲利仍有上修空間，尤其是在AI代理帶動新應用市場擴張，像是企業軟體市場與伺服器CPU市場仍有成長空間，其他AI相關如AI基礎建設、半導體、光通訊等成長標的前景亦是可期，建議投資人不妨善用訴求靈活選股、彈性布局的主動式美股ETF來掌握美股脈動。

中東 美股 美國

延伸閱讀

被動式海外股票商品 犀利

海外股票 ETF 績效比一比 近一季美股 ETF表 現最佳

一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能 009823、009824美股 ETF 6月8日開募

股票型 ETF 連八周補血 美國市場200億美元淨流入

相關新聞

美股基金 雙紅利加持

隨著超級財報周相繼登場，搭上美國史上最大規模IPO啟動，美國科技主題在諸多利多題材挹注下，成為市場資金注目焦點，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修的雙重紅利。

新興美元債邊境債 反彈

國際油價自高檔回跌，美債殖利率也走低，帶動債市反彈，新興美元主權債與邊境市場債近一周反彈幅度名列前茅。新興市場國家財政品質改善，近年來主權債信評調升的數量比調降的多，對於擔憂成熟國家債務持續膨脹的投資人而言，可增持新興美元主權債與邊境市場債。

日股基金 紅光滿面

日本股市近期再度挑戰65,000點整數關卡，受惠企業獲利改善、日圓偏弱及外資買盤回流帶動，市場多頭氣氛延續。隨日股強勢走揚，相關基金績效同步升溫，今年來多檔日股基金繳出雙位數報酬，甚至高達20%至44%，吸引資金持續布局日本市場。

短債非投等債 有看頭

今年以來市場對美國聯準會降息預期不一、甚至有升息疑慮，再加上長端殖利率偏高，債市表現相對承壓。法人表示，由於經濟基本面持穩，市場對信用風險的擔憂並未因此升高，非投等債及短天期債可望兼顧收益與波動控制，仍獲投資人青睞。

「首投族」瘋主動投資 這兩類基金最受歡迎

主動式ETF興起，吸引許多新手投資人加入共同基金的理財行列，而這群「首投族」如何開啟人生第一筆投資計畫？根據基金平台－基富通證券觀察，平台新手大多透過定期定額方式紀律理財，但是投資標的偏好具有成長題材的台股、科技基金等類型，展現穩中求進的渴望。

台股科技基金剽悍 34檔近一周績效全數超越大盤

台股受惠AI、高效能運算與半導體題材持續發酵，帶動台股科技基金近周表現強勢，34檔績效全面超越大盤，展現資金聚焦科技族群的態勢。隨電子權值股回神、買盤回流，加上AI應用需求升溫，科技基金可逢低長線布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。