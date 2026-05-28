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「首投族」瘋主動投資 這兩類基金最受歡迎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通觀察，新手投資人定期定額比例高 偏好台股、科技基金(基富通/提供)
基富通觀察，新手投資人定期定額比例高 偏好台股、科技基金(基富通/提供)

主動式ETF興起，吸引許多新手投資人加入共同基金的理財行列，而這群「首投族」如何開啟人生第一筆投資計畫？根據基金平台－基富通證券觀察，平台新手大多透過定期定額方式紀律理財，但是投資標的偏好具有成長題材的台股、科技基金等類型，展現穩中求進的渴望。

基富通指出，平台今年的新手投資人平均年齡僅40歲，較全體客戶平均45歲更為年輕，其中，有一到二成是父母為孩子開戶、儲蓄未來的成長基金，並有三成左右為剛踏入社會的新鮮人，遍及高科技、製造業、服務業、金融業、軍警公教、表演藝術或自由工作者等，顯示不分族群都開始及早理財的現象。

「首投族」如何開啟人生第一筆投資計畫？基富通進一步觀察發現，有55%的平台新手第一筆投資是透過定期定額方式，明顯高於單筆投資的45%，代表多數投資新手認同長期紀律理財的價值，不僅資金門檻較低，藉由分散進場時點的方式，不必判斷市場高低點，還能夠降低一次投入的風險。

不過，在投資標的上，新手偏好具有成長題材的基金，例如台股基金、科技基金、美股基金或台股ETF連結型基金，一方面反映投資人對AI人工智慧、半導體等創新科技趨勢的信心，更重要的是，凸顯首投族通常先從自己熟悉的市場著手，較有安全感。整體而言，展現穩中求進的渴望。

基富通董事長林丙輝表示，隨著金融科技的發展，透過基金平台投資理財快速又方便，基金種類多元豐富，而且基富通平台買賣基金通通0手續費，平台上還有低經理費的TISA基金，減輕長期理財的負擔，因此吸引不少「數位原生世代」加速進入投資理財的行列。

今年來主動式ETF興起，不少投資人因為ETF而開啟投資，進而認識更多的老牌、績效優異的主動式基金。林丙輝提醒，基富通作為基金交易平台，不只有傳統主動基金，還有ETF連結基金，能夠滿足多元需求，但不管投資哪一類基金，都要保持理性紀律、分散風險的概念，才有足夠的韌性因應市場波動，實現長期財富增長的目標。

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