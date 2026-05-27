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00663L 迎多頭行情

經濟日報／ 高瑜君

台股昨（27）日大漲731點，盤中登上44,818點歷史新高，尾盤收44,256點。觀察百億級台股ETF漲幅排名，前四名皆為台股正2 ETF，尤以國泰臺灣加權正2（00663L）昨日漲4.13%居冠，其次為富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2及元大台灣50正2。法人指出，受惠AI長線趨勢，台股後市看好，應有機會攻上52,000點。

台股2026年以來氣勢如虹，加權指數大漲逾15,000點，漲幅逾五成，帶動台股市值超越印度，躍居全球第五大市場，投資人積極透過台股正2 ETF放大投資績效，這類商品今年以來規模及受益人數亦皆大增逾200%。

國泰投信表示，投資人可留意00663L作為掌握台股趨勢行情的工具。

00663L經理人蘇鼎宇表示，近期台股行情已不再只是「台積電一枝獨秀」，AI供應鏈與電子權值股輪動態勢愈趨明顯。台積電受先進製程產能吃緊、科技巨頭尋求供應鏈分散，以及市場傳出英特爾、三星技術提升積極搶單等因素影響，近日在跌破月線後雖重新站回，短線仍呈震盪；相較之下，台股AI供應鏈接棒上攻，聯發科受惠ASIC業務爆發、打入Google核心供應鏈激勵，外資全面調升目標價，電源管理、記憶體、PCB、成熟製程等族群也表現強勢。

觀察近一個月（4月27日~5月27日）台股加權指數主要權值股表現，台積電上漲僅約2%，鴻海、台達電分別上漲逾一成、兩成，聯發科則狂漲約九成，顯示資金正往AI伺服器、電源管理、記憶體、PCB、散熱、晶片設計與成熟製程等題材擴散。

另輝達執行長黃仁勳日前提及台灣「沒有能源，就沒有經濟成長」，也使市場聚焦電力與能源效率議題，帶動台達電等電源供應鏈大廠轉強，凸顯台股AI生態系已由多元供應鏈共同支撐。

蘇鼎宇說明，00663L為槓桿型ETF，主要透過期貨契約等工具，追求臺灣加權股價指數單日正向二倍報酬表現，適合對台股短中期行情具明確看法，並能承受較高波動風險的投資人。00663L具備交易便利、波段操作彈性高等特色，有助投資人以較低門檻參與台股大盤行情，若看好未來股市成長，可以適度透過正2 ETF掌握投資機會。

台股 富邦 元大

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