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00919躋身5000億俱樂部

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股ETF總規模不斷刷新記錄，規模逾5,000億元的ETF再添一檔尖兵，群益台灣精選高息（00919）昨（27）日首次突破5,000億元關卡，讓5,000億元的ETF俱樂部成員增至四雄；同時元大台灣50衝上1.95兆元，目標2兆元大關發動攻勢。

台股昨日再度改寫新高價，收在44,256點，在AI龐大商機加持、台股漲勢驚人、長線資金穩定入市、ETF受益人投資體驗佳等多項因素推升下，ETF的資金效益如滾雪球般長大，台股ETF昨日總規模也首度站上6.5兆元。

其中，群益台灣精選高息昨日規模攀升至5,030.94億元，回顧成立來表現，自2022年10月13日成立，至今日花了3年7個月又15天（1,323天），這也是目前最快達成此紀錄的ETF。

除此外，昨日規模改寫歷史新高千億元ETF還有元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、主動統一台股增長等。

群益 台股 元大

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