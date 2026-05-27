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親民價台股商品吸睛 近一月低於50元標的 前十強績效皆逾25%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股第2季以來科技權值股全面轉強，推升以AI龍頭與電子核心資產為主軸的動能型ETF表現升溫，低價位台股ETF出現強勢反攻。聯合報系資料照
台股第2季以來科技權值股全面轉強，推升以AI龍頭與電子核心資產為主軸的動能型ETF表現升溫，低價位台股ETF出現強勢反攻。聯合報系資料照

台股第2季以來科技權值股全面轉強，推升以AI龍頭與電子核心資產為主軸的動能型ETF表現升溫，低價位台股ETF出現強勢反攻。統計至5月27日，價格親民（不到50元）的台股ETF近一月績效前十強，漲幅都在25%以上。

隨著市場重新聚焦AI長線成長趨勢，相關ETF成為資金布局科技行情的重要方向。觀察排行榜，近一月表現最強的ETF多集中於AI、電子與高股息題材，顯示在AI族群強攻帶動下，持有電子權值與科技成長題材股的ETF具優勢。且部分ETF近三月繳出逾五成、近六月更是繳出逾100%亮眼績效。

富邦旗艦50ETF（009802）為例，持股聚焦台灣大型科技龍頭，包括聯發科、台達電、鴻海、日月光投控等，完整涵蓋AI晶片設計、先進封裝、伺服器與高速運算供應鏈，因此當AI概念股全面轉強時，ETF淨值也同步受惠。

近期台股反彈主軸重新回到AI供應鏈，尤其聯發科、台達電、日月光投控等大型電子權值股強勢表態，成為帶動ETF績效的重要推手。富邦旗艦50ETF經理人林威宇表示，台美科技股營運展望正向、主計總處有望上修台灣經濟成長率以及COMPUTEX展將延續科技股正向氛圍，COMPUTEX展與會公司市值規模超過10兆美元，完整涵蓋AI生態系，全球科技巨頭新品發表，有望挹注實體產能。

下半年AI資本支出有望維持高檔，包括AI伺服器、ASIC晶片、先進封裝與高速交換器需求可望延續，具AI權值股優勢的ETF，仍具中長線表現空間。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊指出，AI加速變革，為產業成長力持續注入新動能，OpenClaw（龍蝦）AI Agent不只是對話，更像貼身助理，能自行規劃步驟、呼叫其他工具完成各步驟。

台股 富邦 科技股

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