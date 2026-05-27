台股科技基金剽悍 34檔近一周績效全數超越大盤

台股受惠AI、高效能運算與半導體題材持續發酵，帶動台股科技基金近周表現強勢，34檔績效全面超越大盤，展現資金聚焦科技族群的態勢。隨電子權值股回神、買盤回流，加上AI應用需求升溫，科技基金可逢低長線布局。

台股近期表現強勢、頻創歷史新高，電子個別族群百花齊放，是近期盤面焦點。事實上，台積電（2330）站回短期均線後穩步走揚，聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、鴻海（2317）續創新高，多檔權值電子股轉強有利大盤續攻。

此外，櫃買市場近日也同步走強，而電子族群以MLCC、封測、低軌衛星、載板、銅箔基板及分離式元件表現強勢，包括：國巨、華新科、頎邦、力成、昇達科、啟碁、欣興、景碩、台光電、台燿、德微、富鼎等指標股紛紛上攻。

截至26日，統整34檔台股科技型基金績效全數達10.3%以上，全數超越大盤的8.3%，當中前十強依序為：野村e科技漲19.5%、野村高科技漲19.1%、瀚亞高科技漲18.4%、國泰科技生化漲16.6%、兆豐台灣先進通訊漲15.8%、兆豐電子漲15.7%、摩根新興科技（數位型）漲15.1%、台中銀數位時代漲15.0%、新光創新科技漲14.9%、第一金電子漲14.8%。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，6月即將登場的2026年台北國際電腦展主題定調為「AI Together」，台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，涵蓋晶圓代工、先進封裝、AI伺服器組裝以及關鍵零組件等領域，具備高度競爭優勢。在基本面支撐下，拉回仍可視為中長期布局AI主題的機會。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒分析，隨著AI資料中心的升級，電源廠商從過去單純的電力架構供應，轉型為切入高壓直流的核心電力環節，像電池備援系統與機櫃間的供電系統等，都讓關鍵電源廠商能參與的業務範圍大幅擴張，進而帶動股價表現。所以在台灣已經相對完整的科技鏈當中，目前更看好半導體、電力散熱、高速傳輸與低軌衛星等四大主軸。