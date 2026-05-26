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非投等債存續期間短 受惠強勁企業財報與股市表現 績效有撐

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美伊局勢持續影響國際油價及通貨膨脹預期，聯準會（Fed）會議記錄偏鷹派更加劇升息預期，全球長天期公債殖利率全面走升，加劇債市波動壓力。美債示意圖。 路透
美伊局勢持續影響國際油價及通貨膨脹預期，聯準會（Fed）會議記錄偏鷹派更加劇升息預期，全球長天期公債殖利率全面走升，加劇債市波動壓力。美債示意圖。 路透

美伊局勢持續影響國際油價及通貨膨脹預期，聯準會Fed）會議記錄偏鷹派更加劇升息預期，全球長天期公債殖利率全面走升，加劇債市波動壓力。法人指出，非投資等級債表現有撐，主要基於存續期間較短，且受惠於強勁企業財報與股市表現。

富蘭克林投顧表示，統計顯示，從美伊2月底開戰以來，在美國主要債券指數中，只有彭博美國非投資等級債指數有正報酬，打敗彭博美國投資等級債指數、彭博美國複合債指數、彭博美國公債指數的負報酬。如果將時間拉長到今年以來，同樣是非投等債有正報酬，其他指數為負報酬，且同樣是公債指數最弱。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人華勒（Glenn Voyles）表示，Fed今年因通膨因素將難以降息，政策利率大致維持穩定，美國非投資等級債殖利率可望維持在具吸引力的水準。

整體而言，美國經濟展望仍偏正向，且企業營運良好，預期今年非投資等級債違約風險仍將維持在長期偏低檔水準。

華勒指出，在荷莫茲海峽重新且持續開放之後，油價可能回落至每桶80美元區間。富蘭克林坦伯頓公司債基金配置能源債逾一成，看好能源中游與煉油產業將受惠，將配置由生產成本較高，需要高油價才能損益兩平的公司，轉向信用品質更佳、生產成本較低的生產者。

聯博投信指出，今年以來非投等債各產業表現不一，主動選債成為投資關鍵，以主動聯博全球非投（00984D）來說，較看好能源、非核心消費與科技債的投資價值。

在能源產業方面，持續看好基本面較佳、或受惠於監管放鬆的中游與獨立能源公司。另外，部分軟體公司遭錯殺，也出現逢低承接的機會。

富達投信則提醒，可注意亞洲的非投等債投資機會。富達亞洲非投資等級債券基金經理人彭添裕表示，美國關稅衝擊、地緣政治緊張局勢持續，以及對美國財政赤字與政策不確定性的憂慮，使美國公債的避險光環不再理所當然。

美國公債 聯準會 Fed

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