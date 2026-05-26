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越南基金 逢回布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

越南企業獲利持續回溫，上市公司財報繳出亮眼成績。根據統計，2026年第1季越南三大交易所掛牌企業營收年增21.2%，總淨利潤較去年同期成長35.2%，其中胡志明市證券交易所（HOSE）企業獲利年增更高達49.8%，顯示整體企業基本面持續改善。

法人評估，近期越南股市進入高檔整理階段，但中長期仍持續看好越南市場表現。建議投資人可採定期定額，或逢回分批布局越南基金及ETF參與長線成長機會。掌握人口紅利、產業升級與基建改革帶來的成長契機。

從產業表現來看，銀行與房地產仍是越南企業獲利主力來源，第1季歸屬母公司稅後淨利成長率分別年增22.1%與173.2%。此外，零售、石油天然氣、原物料、食品飲料等產業也維持穩健成長，反映內需消費與基礎建設需求仍具支撐力。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南經濟仍維持強勁成長動能。4月出口與進口分別年增21%與32.5%，其中對美出口年增23.8%，占總出口比重達33%；自中國進口則年增26.4%，占總進口比重39%，顯示越南在全球供應鏈中的角色持續提升。

外資對越南長期投資前景仍具信心。4月外國直接投資（FDI）撥付金額年增11.9%，今年前四月累計達74億美元、年增9.1%；總承諾投資金額達182億美元、年增32%，主要受惠新投資案與併購活動熱絡。

陳仲愷指出，展望後市，市場仍看好金融、房地產及原物料等族群。

越南 布局

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