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主動式 資金追著跑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中東情勢一度劍拔弩張造成全球風險資產動盪，隨著雙方進入談判階段，市場出現V型反轉大漲慶祝，主動式基金仍持續受資金青睞；台股主動式ETF與主動式台股基金4月份單月淨申購分為1,036億元與215億元，分居第一與第二。

根據投信投顧公會統計，截至今年4月底，國內投信發行整體基金市場規模持續穩定成長至13.86兆元，受益人數突破2,044萬人；整體呈現淨申購812億元、且以主動、台股市場為主，顯示市場仍相對偏好台股。

法人表示，觀察各類型基金資金流向，主動式ETF為4月最大亮點。其中，國內主動式股票型ETF單月淨流入達1,036億元，在各類基金中表現最為突出主動；主動式台股基金單月淨流入約215億元，顯示在波動環境中主動式策略更容易受到市場青睞。

以主動式台股基金為例，到今年4月底，投信旗下主動式台股基金管理資產規模，安聯投信保持成長以3,570億元居冠，旗下主動式台股基金規模4月單月淨申購達103.7億元、稱冠所有主動式台股基金，且淨申購金額占主動式台股基金整體市場淨流入比重48%。

相較下，傳統ETF出現調節。國內股票型ETF雖仍為市場最大類別，規模達4.74兆元，但4月淨流出約981億元，反映投資人可能獲利了結或資產再配置，跨國股票型ETF也同步出現資金流出情形。

台股基金 中東情勢 中東

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