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百億級台股基金 淨值飆

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（26）日盤中突破44,000點，雖收盤小跌，多頭行情不變，激勵規模超過百億元的台股基金淨值跟著創高，包括摩根新興科技基金、復華高成長基金、統一全天候基金等漲幅亮眼，39檔淨值創新高的百億元以上基金，近三個月績效前十名都漲逾六成。

觀察近三個月報酬前十名的台股基金淨值，統一全天候基金以最新淨值975.97元位居淨值王寶座，且近三個月績效達62.2%，市場看好有機會在本周成為淨值千元俱樂部新成員。而安聯台灣科技基金、統一奔騰基金淨值分別來到789.32元、784.18元，也往淨值800元邁進。

統一投信投研團隊表示，上周台股經歷回檔修正，近日展開顯著的反彈行情，雖昨日小跌，仍顯示台股修復力佳，短期內預期較高機率將呈現高檔震盪格局，長期來看今年仍有向上表態空間。下半年有望迎來科技新品出貨動能，看好先進製程相關供應鏈、ABF載板、PCB、光通訊產業長期趨勢不變，機器人與衛星族群也值得留意。

野村台灣運籌基金經理人姚郁如分析，台股本波行情主要由基本面驅動，包括電子權值股財報表現亮眼，半導體龍頭上修全年展望，使市場對企業獲利前景轉趨樂觀，進一步支撐股市延續多頭走勢。

整體而言，在企業獲利持續成長與產業能見度明確的背景下，台股中長期仍具正向發展動能。建議投資人可順勢參與強勢族群表現，適時汰弱留強。對於短期漲幅已高的個股，可採取分批獲利了結策略，並將資金轉向具補漲潛力或基本面持續改善標的。

野村投信表示，整體而言，台股在企業獲利成長與產業趨勢帶動下，多頭架構仍可延續，但在指數處於高檔區間之際，市場波動度可能提高。建議投資人兼顧資產配置與風險分散，以穩健參與行情並提升中長期投資效益。

台股 台股基金 安聯台灣科技基金

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