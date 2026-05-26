快訊

影／北市大安區夫殺妻命案 退休教師聲押獲准 凌晨坐輪椅搭囚車

今明熱爆「大台北黑到發紫」！粉專：體感溫度上看40度…曝曬感非常可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

中小型 AI 概念股 強強滾

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

受惠於AI需求強勁，美國重量級科技股財報出色，推動美股重拾漲勢，費城半導體指數再創新高，那斯達克指數逼近新高。法人指出，AI不只有利於大型股，也有利於中小型股，投資人可以擴大布局範圍。

今年以來，費城半導體指數強漲逾72%，那斯達克指數漲幅也超過13%，都勝過S&P 500及道瓊指數不到10%的漲幅。貝萊德投信表示，最近美股反彈延續，但市場情緒仍偏謹慎，呈現「在疑慮中上漲」格局。

本月美銀美林經理人調查顯示，經理人對美股配置由淨10%減碼回升至淨20%加碼，顯示經理人剛從較保守立場轉變成謹慎樂觀。另外，根據美國個人投資人協會（AAII）數據，個人投資人多空看法差距僅2.7個百分點，明顯低於年初高點的21.3個百分點，顯示散戶並未有大舉追高的情況。

貝萊德標普卓越50（009813）經理人楊貽甯指出，目前美股並未出現明顯投機過熱氛圍，顯示整體投資環境仍屬健康。在不確定性仍存的背景下，資金更傾向流向具備基本面優勢與市場領導地位的龍頭企業。

群益標普500經理人謝明志表示，美國最近公布的企業財報強勁，有助支持美股行情延續。不過，類股輪動快速，預期盤勢恐維持高檔震盪，建議投資人可聚焦訂單能見度高、產業供需緊俏的優質企業。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，近年來市場的關注與資金都高度集中在極少數的美國大型科技公司，同時造就巨型股的出現。不過，去年Q2以來，美小型股表現開始勝出。今年來，羅素2000指數漲16.21%、漲幅領先。

概念股 道瓊 那斯達克

延伸閱讀

美股動能延續 貝萊德投信：龍頭企業續扮關鍵

一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能 009823、009824美股 ETF 6月8日開募

被動式海外股票商品 犀利

美股企業獲利支撐本益比 美股ETF看俏

相關新聞

中小型 AI 概念股 強強滾

受惠於AI需求強勁，美國重量級科技股財報出色，推動美股重拾漲勢，費城半導體指數再創新高，那斯達克指數逼近新高。法人指出，AI不只有利於大型股，也有利於中小型股，投資人可以擴大布局範圍。

主動式 資金追著跑

中東情勢一度劍拔弩張造成全球風險資產動盪，隨著雙方進入談判階段，市場出現V型反轉大漲慶祝，主動式基金仍持續受資金青睞；台股主動式ETF與主動式台股基金4月份單月淨申購分為1,036億元與215億元，分居第一與第二。

百億級台股基金 淨值飆

台股昨（26）日盤中突破44,000點，雖收盤小跌，多頭行情不變，激勵規模超過百億元的台股基金淨值跟著創高，包括摩根新興科技基金、復華高成長基金、統一全天候基金等漲幅亮眼，39檔淨值創新高的百億元以上基金，近三個月績效前十名都漲逾六成。

非投等債存續期間短 受惠強勁企業財報與股市表現 績效有撐

美伊局勢持續影響國際油價及通貨膨脹預期，聯準會（Fed）會議記錄偏鷹派更加劇升息預期，全球長天期公債殖利率全面走升，加劇債市波動壓力。法人指出，非投資等級債表現有撐，主要基於存續期間較短，且受惠於強勁企業財報與股市表現。

越南基金 逢回布局

越南企業獲利持續回溫，上市公司財報繳出亮眼成績。根據統計，2026年第1季越南三大交易所掛牌企業營收年增21.2%，總淨利潤較去年同期成長35.2%，其中胡志明市證券交易所（HOSE）企業獲利年增更高達49.8%，顯示整體企業基本面持續改善。

TISA 級別基金 漲勢強勁

台股頻頻創高，推升多檔台股基金績效一年以來都呈現倍增，觀察TISA級別台股基金，雖然推出不到一年，但包括凱基台灣精五門基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、野村優質基金、第一金創新趨勢基金、台中銀大發基金等五檔，今年來都有逾九成的亮眼表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。