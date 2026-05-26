中小型 AI 概念股 強強滾

受惠於AI需求強勁，美國重量級科技股財報出色，推動美股重拾漲勢，費城半導體指數再創新高，那斯達克指數逼近新高。法人指出，AI不只有利於大型股，也有利於中小型股，投資人可以擴大布局範圍。

今年以來，費城半導體指數強漲逾72%，那斯達克指數漲幅也超過13%，都勝過S&P 500及道瓊指數不到10%的漲幅。貝萊德投信表示，最近美股反彈延續，但市場情緒仍偏謹慎，呈現「在疑慮中上漲」格局。

本月美銀美林經理人調查顯示，經理人對美股配置由淨10%減碼回升至淨20%加碼，顯示經理人剛從較保守立場轉變成謹慎樂觀。另外，根據美國個人投資人協會（AAII）數據，個人投資人多空看法差距僅2.7個百分點，明顯低於年初高點的21.3個百分點，顯示散戶並未有大舉追高的情況。

貝萊德標普卓越50（009813）經理人楊貽甯指出，目前美股並未出現明顯投機過熱氛圍，顯示整體投資環境仍屬健康。在不確定性仍存的背景下，資金更傾向流向具備基本面優勢與市場領導地位的龍頭企業。

群益標普500經理人謝明志表示，美國最近公布的企業財報強勁，有助支持美股行情延續。不過，類股輪動快速，預期盤勢恐維持高檔震盪，建議投資人可聚焦訂單能見度高、產業供需緊俏的優質企業。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，近年來市場的關注與資金都高度集中在極少數的美國大型科技公司，同時造就巨型股的出現。不過，去年Q2以來，美小型股表現開始勝出。今年來，羅素2000指數漲16.21%、漲幅領先。