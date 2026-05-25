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富蘭克林華美新基金 搶鏡

經濟日報／ 張瀞文

台灣投資人偏好穩定月收，但在AI帶動全球科技股成為市場主軸後，收益型商品需求正從單純追求配息，轉向兼顧現金流與科技成長動能。富蘭克林華美投信宣布，將於6月22~26日募集「富蘭克林華美美國收益多重資產基金」，主打「科技版穩月收」策略，透過科技股配置、多重資產布局與掩護性買權機制，提供投資人參與AI長線題材的月收型配置選項。

月配息商品長期是國人資產配置的重要工具，特別是在退休理財、家庭現金流規劃與中長期資產配置中。基金資訊觀測站統計，富蘭克林坦伯頓穩月收系列基金長年位居國人持有境外基金前六大，反映台灣投資人對定期現金流的高度重視。

隨著AI、半導體及雲端服務成為全球投資主軸，投資人開始期待月收商品也能納入較高科技資產比重，以增加資本成長機會。富蘭克林華美美國收益多重資產基金應運而生，以「科技版穩月收」為產品定位。

依據富蘭克林華美美國收益多重資產基金規劃，配置逾36%於具成長潛力的科技股，投資範圍涵蓋AI、半導體、雲端服務、數位轉型等趨勢產業；其餘則搭配價值型股票與優質債券，透過股債及多資產配置，分散單一產業與單一資產類別波動，強化投資組合穩定度。

在收益設計方面，富蘭克林華美美國收益多重資產基金導入掩護性買權策略，並委由富蘭克林坦伯頓收益團隊管理。該策略主要透過賣出買權收取權利金，作為投資組合額外現金流來源。在市場區間震盪或溫和上漲時，權利金收入有助提高收益來源多元性，並降低部分波動衝擊。

富蘭克林華美美國收益多重資產基金適合需要現金流補貼生活的退休族、盼資金自動生息的上班族，以及尋求低波動且想積極參與科技紅利的保守至中度風險投資人，希望投資人透過「科技版穩月收」護航，終能克服震盪心魔，從容分享AI科技紅利。

科技股 美國 富蘭克林

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