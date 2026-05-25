TISA 級別基金 漲勢強勁

台股頻頻創高，推升多檔台股基金績效一年以來都呈現倍增，觀察TISA級別台股基金，雖然推出不到一年，但包括凱基台灣精五門基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、野村優質基金、第一金創新趨勢基金、台中銀大發基金等五檔，今年來都有逾九成的亮眼表現。

凱基投信表示，在AI主權軍備戰中，台灣掌握全球AI伺服器逾90%產能，在AI創新發展中，台灣硬體供應鏈扮演重要角色，若沒有硬體生態系，AI根本沒有落地的算力，台廠供應鏈重要性可以想見。台灣已成為「世界的台灣」，要投資台股，更要關注全球供需變化。觀察台灣第1季經濟成長率達13.69%，創下近39年來的新高紀錄，台股後市仍可期。

野村投信也認為，AI為2026年最核心的驅動主軸，隨著全球雲端服務商與科技龍頭持續擴大AI資本支出，無論在模型訓練或推論端的需求都持續攀升，帶動相關硬體建設進入新一波成長循環。6月即將登場的2026年COMPUTEX主題定調為「AI Together」，聚焦AI基礎建設與應用落地，預期將從晶片運算能力、伺服器架構到終端應用全方位展現AI生態系的發展藍圖。預期國際大廠在展會期間釋出的策略方向與新產品進展，將再度提升市場對AI長線成長的信心，成為台股AI供應鏈的重要催化劑。

野村投信建議，可聚焦AI產業鏈中具高競爭門檻與供需優勢族群，包括先進製程與封裝、高速傳輸、散熱與電力管理，以及上游原材料供應相對緊缺的相關企業。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文分析，根據投信投顧公會資料，截至4月底境內投信基金規模出現明顯成長，推估反映市場資產價格回升及資金動能改善，而其變化除了來自資金流入，也與市場上行，帶動市值擴張有關。展望後市，在AI長線成長趨勢未變、資金動能持續回流，以及國際大廠持續釋出正向展望下，台股有望維持偏多格局。