KOSPI 指數勁揚 韓股基金漲勢犀利 利安資金韓國近一年績效234%最帶勁

韓國KOSPI指數今年來飆升逾80%，主要在科技與半導體族群領軍下，帶動相關基金績效明顯升溫。觀察近一月、近六月與近一年表現，多檔韓國基金繳出雙位數甚至翻倍報酬，資金持續回流韓股市場。法人看好，受惠AI需求擴張與電子產業景氣回溫，韓國基金後市表現仍具想像空間。

韓國KOSPI指數今年來累計漲幅達82.1%，居亞洲主要股市之冠。原先市場憂心指數短線漲多、挑戰8,000點關卡壓力加重，但隨記憶體大廠罷工事件落幕，市場情緒再度轉趨樂觀。FactSet與MSCI近期同步上調韓國企業獲利成長預估，從去年12月預期的49.2%，大幅調升至264.6%，明顯優於亞太不含日本市場，反映市場看好半導體與科技產業景氣復甦動能。

目前境外基金有三檔南韓股票基金，根據Lipper統計至21日，受惠韓國股市表現強勢與科技族群帶動，韓國股票型基金近期績效表現亮眼。其中，近一月績效以利安資金韓國基金表現最強，績效達25.6%；霸菱韓國則為17.3%、摩根南韓為14.8%。

另外，若拉長至近六月與近一年觀察，利安資金韓國績效仍最為強勢，分別衝上126.1%與234.6%，展現強勁爆發力。霸菱韓國則分別為104.8%、196.3%；摩根南韓分別為84%、170.1%，韓國基金整體受惠AI、半導體與大型權值股漲勢延續，帶動相關基金淨值同步走揚，市場資金對韓股後市仍維持偏多態度。

摩根資產管理表示，三星電子勞資雙方已達成初步協議，原先市場擔憂的大規模罷工風險明顯降溫，有助穩定半導體與高科技產業供應鏈，也提振市場投資情緒。受惠於AI與高階晶片需求升溫，南韓5月前20天出口年增64.8%，其中晶片出口大增202%。截至目前，南韓今年累計出口金額已達3,591億美元，年增率高達43.9%，顯示全球科技循環與AI投資熱潮持續推動外需成長。在AI需求、出口動能與企業獲利同步改善下，南韓市場正受惠全球科技景氣回升，科技與半導體族群有望持續成為市場關注焦點。