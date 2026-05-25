金融債中長期進場時機到

金融債在企業財報持續亮眼及未來監管措施放寬有助於提升獲利的支持下，近年來受到市場青睞，全球金融債整體規模已達5.3兆美元；包含美國總統川普及台灣的護國神山台積電也是金融債的投資者，野村投信表示，可趁近期美債殖利率在高檔時進場布局。

債券市場受到預期通膨升溫的影響，美債殖利率節節走高，30年期公債殖利率突破5%，面對債券價格來到低點，對於追求債息收入的投資人來說反而是不錯的進場點。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，目前金融債平均價格仍低於長期平均值與票面價格，自2010年初至2025年底，16年間金融債指數面額加權平均價格為102.58，目前則是在97.48，根據過去經驗，每當金融債指數價格低於100元以下進場，持有一年、兩年與三年的報酬率分別為6.7%、14.0%與18.67%，因此，目前是金融債相當好的中長期進場時機點。

富蘭克林投顧指出，市場對中東局勢趨緩呈現正面解讀，信用債市受惠投資氣氛改善，美國投資級債上漲0.23%且各產業全面收高，金融債收漲0.21%。金融與消費債則約與大盤持平。利差方面，美、歐洲非投資等級債利差分別小幅收斂6點與5點，收於272點與307點。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟指出，在地緣政治風險、私募信用壓力及通膨不確定性影響下，信用利差預期將維持穩定。市場亦已大致反映2026年不降息的情境，預期殖利率將呈區間震盪，當期收益成為債券投資的主要來源。現階段聚焦於「優質利差」並採取「逢低加碼」策略，外匯策略上，在睽違九年的中美峰會及市場對波灣戰爭可能達成和平協議的期待下，美元預計回歸區間整理；目前策略保留外匯避險彈性，以因應地緣政治與能源價格波動所帶來的影響。