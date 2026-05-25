告別「猜漲跌」焦慮！富蘭克林華美新基金出擊 靠「掩護買權」把波動變現金
「市場上下震，你的帳戶還在收息！」當前總經環境變數叢生，聯準會（Fed）降息步伐反覆、地緣政治紛擾，加上AI科技股歷經大漲後的高檔震盪，讓全球市場如履薄冰。面對「不知道漲跌、不敢進場、放著又怕踏空」的投資痛點，富蘭克林華美投信即將於6月22日公開募集的「美國收益多重資產基金」，透過多重資產配置與掩護性買權（Covered Call）策略，為投資人建構震盪市的「主動防禦」陣線。
基金靈活運用「掩護性買權」策略，打破傳統投資必須「猜對漲跌」的盲點，在持有現股的同時賣出買權，當指數或個股震盪整理時，買方通常不行使權利，基金賣出買權所賺取的「權利金」便成為穩定的超額報酬。此機制將景氣波動轉化為收益來源，讓投資人無論市場漲跌都能持續累積收入，發揮極佳的抗震效果。
基金全面聚焦美國資產，股票端鎖定具備強勁爆發力的AI科技成長股（如輝達、博通等）以參與資本利得；同時配置目前殖利率極具優勢的美國投資級債（約5.2%）與非投資級債（約7.3%）。科技股的成長動能搭配高位債息的下檔保護，實現了攻守兼備的雙重目標。
值得注意的是，近年美股日內波動加劇，為精準掌握交易契機，該基金特別採取複委任架構，委託擁有逾80年多空歷練的「富蘭克林坦伯頓收益投資團隊」進行海外零時差操盤。透過美國在地團隊直接盯盤，能即時捕捉高波動個股盤中較佳的權利金收益，不僅免去時差遞延風險，其直接承作個股掩護買權的收益率，更顯著優於台灣本地的指數型ETF工具。
富蘭克林華美投信指出，面對總體經濟環境的高度不確定性，單一資產配置抵禦市場波動的難度日益增加，美國收益多重資產基金導入階梯式配息機制，依據淨值表現動態調整配息目標，平衡本金保護與收益分配機會。對於尋求在震盪市況中追求穩定息收，同時保有科技股參與契機的穩健型投資人而言，可作為核心資產配置的參考標的。
基金小檔案
|基金名稱
富蘭克林華美美國收益多重資產證券投資信託基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金支配來源可能為本金)
|基金類型
|多重資產基金
|發行級別
● 累積型：新台幣、美元、日圓、人民幣
● 分配型：新台幣、美元、日圓、人民幣
● NA累積型：新台幣、美元
● NB分配型：新台幣、美元、日圓、人民幣
|配息頻率(分配型)
|每月配息
|風險報酬等級
|RR3
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