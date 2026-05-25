告別「猜漲跌」焦慮！富蘭克林華美新基金出擊 靠「掩護買權」把波動變現金

「市場上下震，你的帳戶還在收息！」當前總經環境變數叢生，聯準會（Fed）降息步伐反覆、地緣政治紛擾，加上AI科技股歷經大漲後的高檔震盪，讓全球市場如履薄冰。面對「不知道漲跌、不敢進場、放著又怕踏空」的投資痛點，富蘭克林華美投信即將於6月22日公開募集的「美國收益多重資產基金」，透過多重資產配置與掩護性買權（Covered Call）策略，為投資人建構震盪市的「主動防禦」陣線。

基金靈活運用「掩護性買權」策略，打破傳統投資必須「猜對漲跌」的盲點，在持有現股的同時賣出買權，當指數或個股震盪整理時，買方通常不行使權利，基金賣出買權所賺取的「權利金」便成為穩定的超額報酬。此機制將景氣波動轉化為收益來源，讓投資人無論市場漲跌都能持續累積收入，發揮極佳的抗震效果。

基金全面聚焦美國資產，股票端鎖定具備強勁爆發力的AI科技成長股（如輝達、博通等）以參與資本利得；同時配置目前殖利率極具優勢的美國投資級債（約5.2%）與非投資級債（約7.3%）。科技股的成長動能搭配高位債息的下檔保護，實現了攻守兼備的雙重目標。

值得注意的是，近年美股日內波動加劇，為精準掌握交易契機，該基金特別採取複委任架構，委託擁有逾80年多空歷練的「富蘭克林坦伯頓收益投資團隊」進行海外零時差操盤。透過美國在地團隊直接盯盤，能即時捕捉高波動個股盤中較佳的權利金收益，不僅免去時差遞延風險，其直接承作個股掩護買權的收益率，更顯著優於台灣本地的指數型ETF工具。

富蘭克林華美投信指出，面對總體經濟環境的高度不確定性，單一資產配置抵禦市場波動的難度日益增加，美國收益多重資產基金導入階梯式配息機制，依據淨值表現動態調整配息目標，平衡本金保護與收益分配機會。對於尋求在震盪市況中追求穩定息收，同時保有科技股參與契機的穩健型投資人而言，可作為核心資產配置的參考標的。

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