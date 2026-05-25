今年 Computex 主題「AI Together」 野村：台廠七大關鍵產業受關注

野村鴻運基金及野村中小基金經理人邱翠欣表示，6月即將登場的2026年Computex主題定調為「AI Together」，聚焦AI基礎建設與應用落地，預期將從晶片運算能力、伺服器架構到終端應用全方位展現AI生態系的發展藍圖。市場預期國際大廠在展會期間釋出的策略方向與新產品進展，將再度提升市場對AI長線成長的信心，並成為台股AI供應鏈的重要催化劑。

邱翠欣建議，聚焦於AI產業鏈具備高競爭門檻與供需優勢的族群，尤其包括先進製程與封裝、高速傳輸、散熱與電力管理，以及上游原材料供應相對緊缺的相關企業。這些領域不僅直接受惠於AI算力提升需求，同時在產能與技術門檻限制下，具備較佳的價格與獲利支撐能力。

在全球經濟穩中放緩背景下，AI仍為最具確定性的成長動能來源，台灣AI供應鏈亦將持續受惠。搭配資金面持續回流與企業獲利上修，台股中長期表現仍具支撐，建議投資人可把握產業趨勢明確的核心族群進行布局，以因應市場波動並掌握成長機會。

邱翠欣指出，台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，涵蓋晶圓代工、先進封裝、AI伺服器組裝以及關鍵零組件等領域，具備高度競爭優勢。在AI需求持續擴張帶動下，相關企業營運能見度明顯提升，企業獲利亦持續上修，成為支撐股價表現最重要的基本面因素。儘管股價短期可能因評價面或資金輪動出現波動，但在獲利成長趨勢不變的情況下，拉回仍具布局價值。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，2026年整體成長動能相較前幾年雖略有放緩，但在主要經濟體仍具韌性支撐下，整體景氣維持「放緩但穩健」的格局。市場關注的通膨與利率走勢仍受地緣政治影響，特別是中東地區衝突持續僵持，使能源供給不確定性升高，油價維持相對高檔震盪，進一步推升通膨黏著度，也使美國聯準會（Fed）在降息時點更為審慎，整體貨幣政策轉向門檻相對提高。在此環境下，金融市場短期波動仍存，但並未改變中長期成長趨勢。

樓克望表示，AI仍為2026年最核心的驅動主軸。隨著全球雲端服務商與科技龍頭持續擴大AI資本支出，無論在模型訓練或推論端的需求均持續攀升，帶動相關硬體建設進入新一波成長循環。尤其在台積電法說會釋出正向展望後，進一步確認AI伺服器、高速運算與資料中心需求維持強勁動能，預期相關投資規模將延續至2026年下半年形成長線趨勢。