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美伊和平協議接近定案…伊稱不尋求擁核 川普：荷莫茲將開放

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全球市場觀測站／信用債新興債 走弱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國通膨升溫加上擔憂美國巨額財政赤字，上周美債殖利率大幅揚升，30年期公債殖利率一度來到5.18%高點，是自2007年金融海嘯前夕以來的19年最高紀錄，位在相對高檔的股市，因風險溢酬被壓縮而出現修正，隨後因美伊傳出已接近達成協議後反彈，呈現急跌後急漲的走勢。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，上周市場聚焦AI龍頭輝達的財報表現，但因美國通膨蠢蠢欲動，市場預期聯準會今年恐將從降息轉為升息，美債殖利率急升衝擊股市拉回，但股市跌得快反彈也快，一方面是美國基本面表現強韌，5月製造業PMI升至55.3，截至16日當周，初領失業救濟金人數為20.9 萬人，略優於市場預期的21萬人；另一方面，AI需求強勁成長，輝達公布財報，營收與獲利均優於市場預期，帶動市場信心偏多。

樓克望指出，雖然近期科技股在短線大漲後出現整理走勢，不少人也擔心後續的成長動能，但在標普500指數11大板塊中，科技板塊是目前唯一股價接近歷史高點，但估值卻較過去大幅折價的族群。這種「股價高位、估值低位」的狀況，其實充分反映了科技企業強勁的獲利成長能力。

上周信用債券與新興市場債、邊境市場債回檔整理。美伊若能達成協議，油價有望自高點回落，但通膨是否快速降溫待觀察。此外，美國財政赤字推升國債債務規模突破38兆美元，首度超越美國整體經濟規模且仍持續成長中，投資人對此感到擔憂。

殖利率 美債殖利率 通膨

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